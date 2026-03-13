ほうれん草やブロッコリーは痛風の敵？管理栄養士が解説する「低プリン体野菜」の真実

プリン体の摂取を抑えたい場合でも、栄養バランスを崩さないよう、低プリン体食品を上手に取り入れることが大切です。野菜や穀物、乳製品や卵の活用方法など、多様な食材を使った健康的な食生活のヒントをご紹介します。

プリン体含有量の少ない食品と選び方

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

プリン体の摂取を抑えたい場合でも、栄養バランスを崩さないよう、低プリン体食品を上手に取り入れることが大切です。多様な食材を活用することで、食事の満足度を保ちながら健康管理ができます。

野菜や穀物に含まれるプリン体の特徴

野菜や穀物は、一般的にプリン体の含有量が少ない食品群です。特に葉物野菜や根菜類、果物などは、100gあたり50mg以下のプリン体しか含まないものがほとんどです。これらの食材は食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富であり、全体的な栄養バランスを整えるうえでも重要な役割を果たします。

ただし、一部の野菜にはプリン体が多く含まれるものもあります。たとえば、ブロッコリーやカリフラワー、ほうれん草などは、ほかの野菜に比べるとやや高めのプリン体を含むことがあります。とはいえ、これらの野菜を過度に制限する必要はなく、全体の食事バランスの中で適量を摂ることが推奨されます。野菜は全体として低プリン体であるため、積極的に取り入れることで、肉や魚の摂取量を調整しやすくなります。

乳製品や卵の活用

乳製品や卵は、プリン体の含有量が大変少ない食品として知られています。牛乳やヨーグルト、チーズといった乳製品は、タンパク質やカルシウムを豊富に含みながらも、プリン体はほとんど含まれていません。そのため、尿酸値が気になる方にとって、貴重なタンパク源となります。

卵も同様に低プリン体食品であり、良質なタンパク質やビタミン類を含むため、日常的に取り入れやすい食材です。朝食にゆで卵を添えたり、サラダに加えたりすることで、栄養バランスを保ちながらプリン体の摂取を抑えることができます。これらの食品を積極的に活用することで、肉や魚の摂取量を調整しやすくなります。ただし、乳製品や卵にもカロリーや脂質が含まれるため、摂りすぎには注意が必要です。

まとめ

プリン体は身体にとって必要な物質である一方、過剰摂取は高尿酸血症や痛風、腎臓疾患、心血管系の問題を引き起こす可能性があります。日々の食事でプリン体を多く含む食品を把握し、調理法や食材の組み合わせを工夫することで、無理なく摂取量をコントロールできます。定期的な健康診断で尿酸値を確認し、必要に応じて医療機関での相談を受けることが、長期的な健康維持につながります。バランスの取れた食生活と適度な運動、十分な水分摂取を心がけ、健やかな毎日を送りましょう。

