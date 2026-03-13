レタスの栄養を逃さない選び方｜「重い＝良質」は誤解？管理栄養士が教える3つの鮮度基準

新鮮なレタスを選ぶことは、栄養価が高くおいしい状態で摂取するための第一歩です。玉レタスや葉レタスなど種類ごとの見分け方のポイントや、購入後の適切な処理方法について紹介します。鮮度の良いレタスを選ぶコツを身につけて、質の高い食材を食卓に取り入れましょう。

中西 真悠（管理栄養士）

鮮度の見分け方と購入時の選び方

■経歴2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業2020年4月株式会社野口医学研究所入社同年よりフリーの管理栄養士として活動開始、現在に至る・法人向け健康経営支援サービスの立ち上げと推進（新規および既存顧客への営業活動を主導）・食と健康に関する指導プログラムの実施（延べ2000人以上を対象にセミナーや測定会を通じて個別指導を実施）・SNSでの情報発信によるブランディング∟ Instagramにて食と健康に関する情報を発信し、フォロワー5万人超を達成∟ 企業のSNS商品撮影代行やレシピ開発を400件以上実施・サプリメントや雑貨のお客様相談室にてコールセンター業務を担当・保険調査業務の実務を担当

新鮮なレタスを選ぶことは、栄養価が高く、おいしい状態で摂取するための基本です。購入時のポイントを知ることで、質の良いレタスを見分けられるようになるでしょう。

新鮮なレタスの特徴

新鮮な玉レタスを選ぶコツは、巻きがふんわりとしていて、見た目よりも重すぎないものを選ぶことです。巻きが強すぎて重いものは、葉が硬くなっていたり苦味が強かったりする場合があります。外葉は鮮やかな緑色で、ハリ外葉は鮮やかな緑色でハリがあり、茶色く変色した部分やしおれた部分がないものを選びましょう。芯の切り口が白くみずみずしいものが新鮮です。芯が茶色く変色している場合は、収穫から時間が経過しているか、酸化が進んでいる可能性が高いでしょう。

葉レタスやサニーレタスの場合は、葉先までハリがあり、色が鮮やかなものが新鮮とされています。葉がしなびていたり、変色していたり、傷んだ部分が見られるものは避けるべきです。根元の切り口も確認し、乾燥していないみずみずしいものを選ぶことが推奨されます。

パッケージに入っている場合は、袋の内側に水滴が大量についていないか確認します。過度な水分は腐敗の原因となるため、適度な湿度が保たれているものが理想的です。また、パッケージ内に変色した葉や傷んだ部分が見える場合は、避けた方がよいでしょう。

保存状態を保つための購入後の処理

レタスを購入したら、できるだけ早く適切な環境で保存することが重要です。買い物から帰宅するまでの時間が長い場合は、保冷バッグなどを使用して温度上昇を防ぎます。特に夏場は車内の温度が高くなるため、注意が必要です。

帰宅後は、外側の傷んだ葉や汚れた部分を取り除きます。ただし、すべての外葉を剥がしてしまうと、保護層がなくなり、内側の葉が乾燥しやすくなるため、必要最小限にとどめます。洗う場合は、使用する直前にすることが推奨されます。事前に洗って保存すると、余分な水分が腐敗の原因となる可能性があるためです。

レタスはほかの野菜や果物から出るエチレンガスの影響を受けやすいため、リンゴやバナナなどエチレンガスを放出する食品とは離して保存します。こうすることで、レタスの赤斑病（レッドスポット）と呼ばれる赤褐色の斑点や、黄変を防げるでしょう。適切な保存環境を整えることで、購入時の鮮度を可能な限り長く保てます。

まとめ

レタスは日常的に手軽に取り入れられる野菜として、さまざまな健康効果をもたらす可能性があります。栄養素の特性を理解し、適切な食べ方や保存方法を実践することで、その価値を活かせるでしょう。食べ過ぎによるリスクや相性の良い食材との組み合わせを意識しながら、バランスの取れた食生活の一部として取り入れることが大切です。鮮度の良いレタスを選び、適切に保存して、日々の食事を豊かにしていきましょう。健康維持や生活の質の向上に向けて、レタスを上手に活用することをおすすめします。

