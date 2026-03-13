週何日の休肝日が必要？毎日お酒を飲む人は注意したい「脂肪肝」の原因と適正な飲酒量

アルコールの摂取は、脂肪肝を引き起こす代表的な原因の一つです。飲酒量や飲酒の頻度が肝臓に与える影響は大きく、適切なコントロールが必要となります。お酒に強いと感じている方でも、肝臓へのダメージは静かに蓄積していきます。ここでは、アルコールが肝臓に与える影響と、適正な飲酒について詳しく見ていきましょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

アルコールと脂肪肝の密接な関係

アルコールの摂取は、脂肪肝の主要な原因の一つです。飲酒量や飲酒習慣が肝臓に与える影響について理解することは、脂肪肝の予防と改善において重要です。

アルコールが肝臓に与えるダメージ

アルコールは肝臓で代謝される過程で、アセトアルデヒドという有害物質に変換されます。このアセトアルデヒドは肝細胞を傷つけ、炎症を引き起こす原因となります。さらに、アルコール代謝の過程で活性酸素が発生し、肝細胞の酸化ストレスを増大させるのです。

飲酒により、肝臓での脂肪酸の分解が抑制され、逆に脂肪酸の合成が促進されます。その結果、中性脂肪が肝臓に蓄積していきます。継続的な飲酒は、この脂肪蓄積のサイクルを定着させ、やがて脂肪肝を形成することになるでしょう。

アルコール性脂肪肝は、適切な対処をしないと脂肪性肝炎や肝硬変へと進行します。特に、女性や高齢者、肥満のある方は、少量の飲酒でも肝障害が起こりやすい傾向があります。自分の体質や健康状態を考慮して、飲酒量をコントロールすることが大切です。

適正飲酒量と休肝日の重要性

厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は、1日当たり純アルコール換算で約20g程度とされています。これは、ビールであれば中瓶1本（500mL）、日本酒であれば1合（180mL）、ワインであればグラス2杯（200mL）程度に相当します。この数値はあくまで目安であり、体格や体質、年齢、性別によって適量は異なります。特に女性や高齢者では、少量でも肝臓への負担が大きくなることがあります。自分に合った適量を知るためには、定期的な健康診断で肝機能をチェックすることが大切です。

肝臓の健康を守るうえで重要なのは、飲酒量を日々コントロールし、一定期間に摂取するアルコールの「総量」を抑えることです。休肝日は、その総アルコール摂取量を減らすための一つの工夫として有効とされています。週に2日以上の休肝日を設けることで、連日の飲酒を避け、肝臓への負担を軽減する効果が期待できます。ただし、「休肝日を作れば、他の日に多く飲んでも問題ない」というわけではありません。連日の多量飲酒や、短期間に大量のアルコールを摂取する習慣は、肝臓に大きな負担をかけ、脂肪肝の進行を早める可能性があります。「お酒に強い」と感じている方でも、肝臓へのダメージは自覚症状がないまま蓄積していくため、量と頻度の両方に注意することが重要です。

まとめ

脂肪肝は、早期に発見し適切に対処すれば、改善が十分に期待できる病気です。アルコールの過剰摂取だけでなく、食生活の乱れや運動不足、肥満など、さまざまな要因が関与しています。お酒を飲まない方でも脂肪肝になる可能性があることを理解し、日頃から健康的な生活習慣を心がけることが大切です。

自覚症状が乏しいため、定期的な健康診断を受けて肝機能をチェックし、異常が見つかった場合には早めに医療機関を受診しましょう。生活習慣の改善を中心とした治療により、肝臓の健康を守り、将来的な肝硬変や肝がんのリスクを減らすことにつながります。

肝臓は再生能力が高い臓器ですが、ダメージが蓄積すると回復が難しくなります。今日からできる小さな習慣の改善が、長期的な健康維持の第一歩となるでしょう。ご自身の身体と向き合い、必要に応じて医療の専門家に相談しながら、肝臓を大切にする生活を続けていきましょう。

参考文献

J₋stage「非アルコール性脂肪性肝疾患 （NAFLD）/非アルコール性 脂肪肝炎（NASH）」

東北大学大学病院薬学研究科「脂肪肝・肥満の治療作用を有するシグナル経路の発見」