¡ÚGU¡Û¤Î¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤¬¹â¸«¤¨¡ª 40¡¦50Âå¤Î½Õ¤Ë♡¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ¥³ー¥Ç¡×
½Õ¤Î±©¿¥¤êÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢40¡¦50Âå¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Ã¼Àµ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤«¤é½µËö¤Þ¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤â¹¤á¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³ー¥Ç¡×¤«¤é¡¢¥»¥ó¥¹¤è¤¯¸«¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¤¹¤Ã¤È·è¤Þ¤ë¥³ー¥Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£
±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬À°¤¦¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤âÉÊ¤è¤¯±Ç¤¨¤½¤¦¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¡¦¥Ùー¥¸¥å¤È¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤Á´3¿§Å¸³«¡£