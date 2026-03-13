こりゃ集めたくなるーーーッ！！【マクドナルド】飾っておきたくなる可愛さ♡「新作ハッピーセット」

2026年2月27日より販売がスタートした、【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」。「ミニチュアマクドナルド」と名付けられたおもちゃは、子どもはもちろん、大人もついつい夢中になってしまう可愛さなんです。そんな、集めて飾っておきたくなる、新作ハッピーセットのおもちゃをご紹介します！

童心に帰るミニチュアシリーズ

2月27日より新しく始まった「ミニチュアマクドナルド」では、マクドナルドのお店で使われている物やトラックなど、さまざまなモチーフのミニチュアおもちゃをゲットできます。3月5日までの第1弾で登場していた「マクドナルド バーガーグリル」は、グリルの蓋を開けると2枚のビーフパティが調理中。公式サイトによると「鉄板部分は裏返すことができます」とのことで、ミニチュアサイズでもしっかりギミックが詰まっています。

インテリアにしても可愛いかも

「マクドナルド テーブルブース」も第1弾で登場。店内のテーブルブースが、そのままミニチュアサイズになったような再現度で、ちょこんと置いておくだけでも可愛いかも。@ftn_picsレポーターともさんによると「トレーや袋等のシールが付いています」とのことで、シールを使ってテーブルをにぎやかに飾っても良さそう。

おもちゃとして遊んでも、コレクションしても可愛いマクドナルドの新作ハッピーセット。「ミニチュアマクドナルド」は、ひみつのおもちゃ2種類を含めた全18種類登場します。3月13日から始まる第3弾では、今回ご紹介した第1弾のおもちゃも再登場。コンプリートを目指してぜひ集めてみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる