侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が、１４日（日本時間１５日）の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）登板後に、チームを離脱してドジャースに戻ると１２日（日本時間１３日）、複数の米メディアが報じた。

複数のドジャースを取材する現地メディアは、この日ドジャースのロバーツ監督が「山本はベネズエラ戦に先発した後、ドジャースに戻る」と話したという。だがその後、ロバーツ監督の発言をドジャースが訂正したと一斉に報じられ、山本は準々決勝以降も侍ジャパンに帯同する見込みとなった。ロバーツ監督の勘違いだったようだ。

この日、侍ジャパンの井端監督が、準々決勝・ベネズエラで山本が先発することを明言。指揮官は「行けるところまで行ってほしい。先のことを考えて、１回１回、１人１人というところを大事にして投げてもらえればいいのかなと思ってます」と期待を込めていた。

準々決勝を勝つと、１５日（同１６日）に準決勝、１６日（同１７日）に決勝が予定されているため、山本登板は準々決勝が最後になることが濃厚となっている。

山本は６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）で先発。３回途中無安打無失点２奪三振、５３球で最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークし、チームを勝利に導いた。この日は２日後の先発へ向けてブルペン入りするなどして調整。背番号「１８」の右腕は「体調もすごくいいですし、フォーム自体もどんどんどんどん良くなると。より自信持ってマウンドに上がりたいなと思います」と意気込んでいた。

ＷＢＣでは準々決勝終了後に最大４〜６人の投手を入れ替えられるルールがある。侍ジャパンでは今井（アストロズ）、小笠原（ナショナルズ傘下）、杉山（ソフトバンク）が登録されている。