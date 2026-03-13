トイプードルさんに骨型のおもちゃを渡した結果…。想定の斜め上すぎる『まさかの姿』がおもしろ可愛いと話題になっているのです。

前世は奏者だった…？思わず納得してしまうその光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

犬におもちゃを渡した結果→『前世は…』

Xアカウント『@emmarinko』に投稿されたのは、トイプードル「エマ」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんはエマちゃんに骨型のカミカミおもちゃをプレゼントしたのだそう。渡そうとした瞬間、エマちゃんはすっくと立ち上がり両手で丁寧に受け取ってくれたといいます。

想定外だった優雅すぎる姿に反響

そっとお上品に添えるようにして揃えられた小さなおてて。

スッと凛々しくも美しい立ち姿、目を瞑り、『嗜む』という表現がぴったりな表情でおもちゃを受け取ったエマちゃんのお姿は…まるで『フルート奏者』のようだったのだとか。

『まさか前世は…』飼い主さんもそう思わずにはいられなかったそのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「形になってる！！」「良い音色が聞こえてくるようです」「多彩なエマちゃん、可愛い」「お歌も歌えるし、音楽に精通していたのかもしれませんね」「かわいいｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。

ぬいぐるみのような美貌の持ち主

2023年10月10日生まれのエマちゃんは、お風呂見学が大好きな女の子。中に人が入っているのでは…？という疑惑が度々かけられるエマちゃんの仕草はとってもお茶目で愛くるしいもの。

とっても甘えん坊で、飼い主さんのお掃除を手伝ったり飼い主さんが片付けてくれたおもちゃをすぐにひっくり返したりと忙しく過ごされているそう。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすエマちゃんのお姿は、トイプードルの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

