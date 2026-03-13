犬が怖い女の子に、初めて怖がられてしまった犬のリアクションが「可愛すぎる」と反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で996万回再生を突破し、「何度見ても笑える‪」「てんやわんやｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『犬が怖い女の子』と『初めて怖がられる犬』あまりにも可愛いやり取り】

「犬が怖い女の子」と「初めて怖がられる犬」

Instagramアカウント「lifeofpochi」に投稿されたのは、犬が怖い女の子に会った時の、ポメラニアンとマルチーズのミックス犬のパピー「ポチ」くんの様子。女の子は、ポチくんのおもちゃを自分の前にポンッと置いてみます。

すかさずおもちゃに飛びついたポチくんは、その足で女の子の方へ近づいていきます。しかし女の子は犬のことが怖いそうで、「ゔぁぁー！」と声をあげられてしまいます。ビックリして後ろにジャンプしたポチくんですが、何が起きたのかよく分かっていなさそう。

「何で怖がられたんだろう？」とキョトン顔

驚きのあまり、普段は垂れている耳が一瞬ピンっと立ってしまったポチくん。今まで怖がられたことがなかったポチくんは、「オレ何かした？」と頭の上に「？」がいっぱいで、キョトンとしていたんだとか。

女の子は犬が嫌いなわけではないようで、ポチくんに触ってはみたいよう。手を伸ばして一瞬触ってみますが、ポチくんが膝の上に手を乗せると、やっぱり怖くなってしまったようです。

思わず笑ってしまう、てんやわんやな一幕が話題に

体を引いている女の子に対して、「！？」と不思議そうな表情を見せるポチくん。どうして構ってもらえないのかさっぱり分かっていないポチくんに、思わず笑みが込み上げます。

最終的には「なんでー」と言いたげな表情で、女の子から離れていってしまったポチくん。いつか、女の子に思い切り可愛がってもらえる日が来ることを期待してしまいます。

投稿には「何度見ても笑える‪」「てんやわんやｗ」「びっくりしてるリアクション好き」「なんで？ってなってるのがたまらない」「耳ピーンが可愛すぎる」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

ポチくんのキュートな日常は、Instagramアカウント「lifeofpochi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lifeofpochi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。