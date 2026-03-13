同一駅なら入場から20分までは無料で出場可能

阪急電鉄は2026年3月12日、交通系ICカードを利用し、同一駅での改札の入出場を無料とするサービスを3月18日から開始すると発表しました。

【路線図】これが「入場キャンセル」できる駅です（画像）

PiTaPaやICOCAなどの交通系ICカードで改札内に入場後、20分以内に同一駅で出場する場合、料金不要で出場できるようになります。なお、出るときもICカードのタッチが必要です。

入場直後に事情があって改札の外へ出る場合や、駅構内の通り抜け、ホームでの送迎、駅ナカ店舗や構内コインロッカーの利用など、交通系ICカードによる駅の利用をより便利にすることが目的だといいます。



対象となる交通系ICカードは、PiTaPaやICOCAなど、モバイル版を含む全国相互利用対象のプリペイド式ICカードです。20分以内に同じ駅の改札機へタッチして出場した場合は、自動的に入場状態がキャンセルされるという扱いだそう。なお、入場からの滞在時間が20分を超えた場合は駅係員へ申し出る必要があるといいます。

サービスは神戸高速線の花隈駅を含む阪急電鉄の全87駅で利用できます。ただし、天神橋筋六丁目駅（大阪メトロ堺筋線との境界駅）は対象外です。

なお、ICカードを持っていない場合や、改札内での滞在時間が20分を超える見込みの場合は、入場券（大人170円、こども90円）を購入する必要があります。入場券は購入当日の入場時刻から2時間以内に限り有効で、これを超えた場合は2時間ごとに入場券と同額の追加料金が発生します。

従来、多くの鉄道会社で入場券はきっぷで買う必要があり、阪急も現状ではICカードを入場券として利用できません。JR東日本では2021年にようやくICカードを入場券として利用できる「タッチでエキナカ」が導入されましたが、阪急は「20分なら無料」の扱いを携えてICカードでの入場券利用を可能にする形です。