給料アップと子どもの成長をきっかけに「築25年マンション」→「新築」に買い替え検討中。売却のタイミングとして適切でしょうか？それとも早計でしょうか？

売却価格は築年数だけでは決まらない

築25年マンションだからといって、すぐに値下がりが進んで売りにくくなるとは限りません。中古マンションは築年数だけで決まるものではなく、立地や駅距離、管理体制、修繕の履歴によって評価が大きく変わります。

むしろ、同じエリアで新築価格が高くなっていると、中古への需要が強くなる場合もあります。そのため、「古くなる前に急いで売る」という考え方だけで動くのは早計です。まずは周辺の成約事例と査定を取り、いまの市場でどれくらい評価されるのかを確認するところから始めましょう。



買い替えは家計を見て判断することが大切

買い替えのタイミングを考えるときは、家計の余裕も欠かせません。給料が上がったとはいえ、新築は購入価格だけでなく、固定資産税や管理費、修繕積立金、住宅ローン返済など、住んでからの負担も見ておく必要があります。

子どもが成長する時期は、教育費や食費、将来の進学費用も増えやすいため、今の収入増だけで判断しないほうが安心です。買い替え後の毎月の支出が無理なく続くかまで確かめておけば、住み替えが生活を圧迫しにくくなります。



売り先行と買い先行の違いを理解して進める

進め方としては、売り先行と買い先行のどちらが合うかを決めることも重要です。売り先行は、今の家を先に売る方法で、手元資金をはっきりさせやすいのが強みです。買い替え後の予算が組みやすく、ローンの組み過ぎも防ぎやすくなります。

一方、買い先行は、新築をじっくり選びやすい反面、今の家が思った価格で売れないと資金計画が苦しくなることがあります。給料アップをきっかけに前向きになっている時ほど、予算を広げすぎないように注意したいところです。



新築だけでなく、今の家に住み続ける選択肢も比べる

また、新築へのあこがれだけでなく、今のマンションに住み続ける選択肢も一度は比べてみるべきです。リフォームで間取りや設備を整えたほうが、費用対効果が高い場合もあります。

新築に住み替える価値があるのは、広さや立地、通勤通学の負担、将来の暮らしやすさまで含めて満足度が上がるときです。単に「築25年だから」という理由だけでは、買い替えの決め手としては弱いでしょう。



売却のタイミングは築年数だけでなく暮らし全体で考える

売却のタイミングに正解はありますが、それは築年数だけでは決まりません。いまの相場でいくらで売れそうか、買い替え後の支出は無理がないか、新築にすることで暮らしがどれだけ良くなるかを並べて見ていくことが大切です。

数字と生活の両方を比べたうえで判断すれば、早計な買い替えも、必要以上の先延ばしも避けやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー