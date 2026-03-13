「なんとか仕事をしているものの」42歳男性、年収350万円。“車3台の維持費”抱える実家暮らしの家計事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、秋田県由利本荘市在住・42歳男性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：42歳男性
職業：会社員
在住：秋田県由利本荘市
家族構成：親2人、自分、弟
世帯年収：自分350万円、母80万円、弟270万円
実家の間取り：一軒家 3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：8万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：350万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「分からない」と話しました。
「体調不良時にすぐに帰宅できる方が便利なので」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「父が長年、病気の為、定期的に病院に連れて行ったり、体調不良時にすぐに帰宅できる方が便利なので。弟も軽度の障害があり、なんとか仕事をしているものの、不安である」と説明。さらに「また、ペットを飼っているので、家族全員で面倒を見たほうがペットのために良いと思うので」と話してくれました。
「都会で働きたいという気持ちもある」親2人、弟と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家族内で活動時間が異なる(生活リズムが異なる)ので、電気など明かりの問題や、物音の問題で揉めることがある。また、本来は都会で働きたいという気持ちもあるが、家庭の事情でそれが困難なのが多少苦労というか不満である」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「アパートのように家賃がかかるわけではないが、税金などの問題はある。また、地方なので、免許を持っている人ひとり一台車がなければ生活が困難という地域特性もあり、車3台の維持費が高額となる」と明かしてくれました。
家族やペットのために実家暮らしを選んだ回答者。一方で、本来は都会で働きたいという気持ちや、車の維持費に悩んでいる様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)