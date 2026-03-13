「異常すぎない」スリムクラブ真栄田、企業公式Xから攻撃？ 受ける。「さすがにダサすぎムーブが過ぎない？」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。企業公式アカウントの投稿に疑問の声を上げ、反響を呼んでいます。
【投稿】真栄田賢、企業公式Xに疑問を投げ掛ける
コメントでは「会社ぐるみで攻撃？みたいなことしてるの、ほんとにやばい」「これは意味不明が正解」「個人的な憂さ晴らしを会社の公式アカウント使ってやってるの異常すぎない」「会社の公式アカウント使ってまでやるということは、やはり真栄田さんの仰っていた事がご本人に刺さったのでしょう」「さすがにダサすぎムーブが過ぎない？」など、さまざまな反響が寄せられています。
河原さんは「ランチ行って思ったこと」として、客側が飲食店にお金を払っているにもかかわらず、「ごちそうさまでした」と言うことに違和感を覚えたよう。これに対し、真栄田さんは引用リポストで「良い悪いはない。理屈か、気持ち、どちらで生きてるかだよね」とコメントしました。
その後、両者のやり取りが数回続き、最終的に同社が運営するスキマバイト求人サービス「ネクストレベル」公式Xアカウントが、スリムクラブに関する今回の投稿を行ったという経緯です。
(文:五六七 八千代)
【投稿】真栄田賢、企業公式Xに疑問を投げ掛ける
「これは意味不明が正解」真栄田さんは、「これのどこが仲間割れなんでしょうか？どなたか解説お願いします」と投稿し、スキマバイト求人サービス・ネクストレベルの公式Xを引用リポストしました。引用元の投稿では「スリムクラブさん、仲間割れ」とつづられ、1枚のスクリーンショットが添付されています。画像には、真栄田さんの相方・内間政成さんのXプロフィール画面が写されています。
「良い悪いはない」事の発端は、ネクストレベルホールディングス社長の河原由次さんの投稿に真栄田さんが反応したこととみられます。
河原さんは「ランチ行って思ったこと」として、客側が飲食店にお金を払っているにもかかわらず、「ごちそうさまでした」と言うことに違和感を覚えたよう。これに対し、真栄田さんは引用リポストで「良い悪いはない。理屈か、気持ち、どちらで生きてるかだよね」とコメントしました。
その後、両者のやり取りが数回続き、最終的に同社が運営するスキマバイト求人サービス「ネクストレベル」公式Xアカウントが、スリムクラブに関する今回の投稿を行ったという経緯です。
(文:五六七 八千代)