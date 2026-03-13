70歳・村上ショージ、買い置き食材で作った手作りのチャーハン披露「お店のかと思いました」「パラパラですね」
お笑い芸人の村上ショージ（70）が11日、自身のインスタグラムを更新。買い置き食材で作ったという手作りのチャーハンを披露した。
【写真】「お店のかと思いました」村上ショージが披露した手作り“シャケチャーハン”
村上は「買ってたシヤケあったからシヤケチャーハン作ってみました」（原文ママ）と、こんがりと色よく仕上がったチャーハンの写真を投稿。出来栄えについて「味なかなかいけます」「美味い」と太鼓判を押し、自炊の様子とともに、「皆さも昼メシ食べて昼からまた頑張ってください」（原文ママ）とフォロワーへ温かいエールを送った。
コメント欄には「ショージさんの炒飯、ほんとうに美味しそう!!!どこのお店のかと思いました」「最高の逸品」「素晴らしい」「食べたーい」「師匠凄い 私にも作って下さい」「彩りも良くて美味しそうですね」「パラパラですね見た目もキレイ」「師匠、手慣れた感じで作ってますね」など絶賛の声が寄せられている。
【写真】「お店のかと思いました」村上ショージが披露した手作り“シャケチャーハン”
村上は「買ってたシヤケあったからシヤケチャーハン作ってみました」（原文ママ）と、こんがりと色よく仕上がったチャーハンの写真を投稿。出来栄えについて「味なかなかいけます」「美味い」と太鼓判を押し、自炊の様子とともに、「皆さも昼メシ食べて昼からまた頑張ってください」（原文ママ）とフォロワーへ温かいエールを送った。
コメント欄には「ショージさんの炒飯、ほんとうに美味しそう!!!どこのお店のかと思いました」「最高の逸品」「素晴らしい」「食べたーい」「師匠凄い 私にも作って下さい」「彩りも良くて美味しそうですね」「パラパラですね見た目もキレイ」「師匠、手慣れた感じで作ってますね」など絶賛の声が寄せられている。