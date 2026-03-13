原因不明の頭痛・肩こりは「頚椎のズレ」が原因？背骨コンディショニングで根本改善

仙骨のゆがみによる代償姿勢で起こる頚椎の変位に注意！

背骨コンディショニングで頭痛・肩こりの予防・改善なぜ仙骨がゆがむと全身に不調が起こるのか？（神経伝導異常の仕組み）

頭痛にはさまざまなタイプのものがありますが、検査をしても原因がわからない頭痛の場合、多くは頭蓋骨自体のずれ（微妙なので無視される）だったり、仙骨のゆがみによる代償姿勢からくる頚椎の変位が関係していると考えられます。

頚椎は重い頭を支えているだけに変位しやすく、変位によって脳から出て脊髄を通る脳神経・脳の血管が引っ張られ、痛みの原因となるのです。さらに、偏よった噛みしめが側頭筋（こめかみの筋肉）を強く刺激して、頭蓋骨の中央にある蝶形骨(ちょうけいこつ)の片側に大きな力を加えずれを生じ、骨膜の痛みを起こすことによっても起こります。

ただ、頚椎のずれは圧迫による症状も多く、骨のずれから脳幹ごとのずれなどさまざまで脳神経の伝導異常にパターンがない場合もあります。

肩こりも頚椎の変位が原因です。筋肉の張りの原因となっている骨のゆがみと代償姿勢、そしてそれらを引き起こしている仙骨のゆがみを正すことが先決です。

頭痛・肩こりの予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操①

ゆるめる部位：頚椎

【ゆるめる体操】首ねじり ストレッチ

四つ這いになって床につけた首をねじることで、頚椎とそのまわりの神経をゆるめます。頭を直接床につけることによって、より強く頚椎に働きかけることができます。

首ねじり ストレッチ体操のやり方

【1】四つ這いになって両足のつま先を立て、両手を肩幅より広めに広げたら、両肘を90度に曲げ、頭を床につけます。

【2】片方のこめかみを床につけます。お尻を後ろに引いて頬を床につけたら、今度はお尻を前に出すようにしてこめかみを床に押しつけ、頭を上下に動かします。これを１往復とします。

両肘を90度になるように曲げたとき、肘を真っすぐ立て、後ろに倒れないように注意します。

首を上下に動かすときは、首や肩の様子（骨や筋肉、神経の動きなど）を意識しながら行います。

頭痛・肩こりの予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操②

ゆるめる・矯正する部位：頚椎

首ねじり ストレッチ体操のポイント【ゆるめる矯正体操】首ころがし ストレッチ

額を床につけ、こめかみを中心に頭を左右にねじることで、より強く頚椎に働きかけます。「首ねじり」とセットで行うとより効果的です。

首ころがし ストレッチ体操のやり方

【1】四つ這いになって両足のつま先を立て、両手を肩幅より広めに広げたら、両肘を90度に曲げて床につきます。頭を下げて、額を床につけます。

【2】床につけた額を中心に首を横に転がすように倒して、こめかみを床につけます。つぎに、反対側のこめかみが床につくまで首を転がします。

両肘を90度になるように曲げたとき、肘を真っすぐ立て後ろに倒れないように注意します。

首を転がすときは、首や肩の様子（骨や筋肉、神経の動きなど）を意識しながら行うと効果的です。

頭痛・肩こりの予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操③

矯正部位：頚椎7番

首ころがし ストレッチ体操のポイント【矯正体操】頚椎７番はめ ストレッチ

後方にずれた頚椎（後方変位）に働きかけて、首の土台となる頚椎７番のゆがみを矯正します。こぶしを重ねることで首の部分を意識しやすくして、より効果的に頚椎７番を中心にしたずれを矯正します。

頚椎７番はめ ストレッチ体操のやり方

【1】四つ這いになって両足のつま先を立て、両手のこぶしを重ねた上に、あごを前に出して乗せます。両肘を張り、できるだけ肩甲骨を寄せます。

【2】こぶしを強く押しつぶすようにあごを押しつけ、あごはこぶしにつけたまま、首を反らせるようにして上を向きます。

頚椎７番はめ ストレッチ体操のバリエーション

慣れてきたら、両肘を床から上げるようにして行いましょう。

ゆがみやすい頚椎の変形は多くの症状の原因となる

７つの頚椎の中でも１番上に位置する頚椎１番とその下の２番の腹側には、脳から出た脳神経が集中しています。そのうえ、５～７㎏もあるといわれる重い頭を支えながら左右上下さまざまな方向に運動させるため、１及び２番は非常にゆがみやすいのが特徴です。

頚椎１番および頚椎２番がずれると神経が脳幹ごと引っ張られ、その先の器官でさまざまな症状が起こります。頭痛やめまいなど、頭や顔の症状のほか、自律神経失調症や不眠をはじめ、原因不明の不調の多くが、この部分のゆがみを矯正することで改善します。

また腕神経叢から出る神経は上肢に向かい、手指のしびれを起こすこともあります。

頚椎1～2

主に関係する神経

頚椎のゆがみからくる主な症状

Ⅱ～Ⅻ脳神経

関連する器官・部位

目、涙腺、舌、喉など目から腸までのあらゆる内臓器官

考えられる主な症状

目の疲れ、ドライアイ、血圧の異常、不整脈、不眠、偏頭痛、自律神経失調症、メニエール病、めまい、耳鳴り、難聴、顔面神経痛、味覚異常、唾液分泌異常、顎関節症、歯痛、甲状腺異常、三叉神経痛、首のこり・痛み、肩こり、親指・人差し指のしびれ、てんかん

頚椎1～3

主に関係する神経

正中神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、親指・人差し指

考えられる主な症状

目の疲れ、ドライアイ、血圧の異常、不整脈、不眠、偏頭痛、自律神経失調症、メニエール病、めまい、耳鳴り、難聴、顔面神経痛、味覚異常、唾液分泌異常、顎関節症、歯痛、甲状腺異常、三叉神経痛、首のこり・痛み、肩こり、親指・人差し指のしびれ、てんかん

頚椎4～6

主に関係する神経

橈骨神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、中指

考えられる主な症状

肩こり、腱鞘炎、中指のしびれ、弁膜症、狭心症、不整脈

頚椎7・胸椎1～3

主に関係する神経

尺骨神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、小指・薬指

考えられる主な症状

多汗症、小指・薬指のしびれ、鎖骨の痛み、自律神経失調症、呼吸障害

※解剖学と実際に矯正する箇所で相違があるところがあります。

後方変位・左右変位・左右捻転・左右斜転

頚椎の変位とは

背骨のゆがみには、骨が前後・左右にずれる「変位」と、左右どちらかに傾く「斜転」、ねじれる「捻転」があります。後ろにずれた場合は「後方変位」、右にねじれた場合は「右捻転」などといいますが、実際には捻転しながら変位をしている場合や、変位しながら斜転している場合など、複数のゆがみを抱えていることも多いのです。

そのため、椎骨の中を通る脊髄や、そこから枝分かれした神経根はさまざまな方向に引っ張られて伝導異常を起こしますが、引っ張られた神経や部位によって痛みやしびれなどが出る部位や症状も異なります。背骨コンディショニングでは、こうした背骨のゆがみを正すことで、痛みやしびれなどの不調だけでなく、あまり自覚症状のない不調も正すことが可能となり、健康な身体をつくります。

