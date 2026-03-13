食べる順番を変えるとなぜ痩せるの？きれいにやせる最新の食べ順『緑茶ファースト』で健康的にやせよう！【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

食べる順番を変えるとなぜ痩せるの？きれいにやせる最新の食べ順『緑茶ファースト』で健康的にやせよう！

きれいにやせる最新の食べ順『緑茶ファースト』

何を食べるのかも大事ですが、どんな順番で食べるのかもポイント。食事内容に気を付けていたとしても、好きな順番で食べていると痩せる効果は半減します。食べる順番というベジタブルファーストが知られていますが、本書では、きれいにやせる「お茶、汁物ファースト」をおすすめします。

お茶はできれば「濃いお茶」を飲みましょう。茶葉から入れても、ペットボトルなどの市販品でも構いません。味噌汁やスープなどの汁物は、具沢山が理想です。知るは気持ち少な目にして、具も一緒に食べるようにしてください。お腹がふくらみ空腹感が和らぐので食べ過ぎ防止を防ぐことができます。

その後は、いわゆるベジタブルファーストの順番です。まず、野菜のおかずをよく噛んでたっぷりと食べましょう。その次は、メインの肉や魚です。良質なたんぱく源で、きれいにやせるために欠かせない食材です。最後に主食のご飯や麺類に箸をつけるようにしてください。お茶、汁物、野菜、肉・魚とお腹に入った後なので、主食はそれほど食べてなくても十分満足できるはず。さらに、しっかり嚙まなければならない玄米、雑穀米などにすると、少ない量でも満腹感を得やすくなります。

毎日の食事をお茶・汁物ファーストにするだけでも確実にやせることができるのです。