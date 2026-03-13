東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.44 高値183.91 安値183.22
184.52 ハイブレイク
184.21 抵抗2
183.83 抵抗1
183.52 ピボット
183.14 支持1
182.83 支持2
182.45 ローブレイク
ポンド円
終値212.63 高値213.19 安値212.41
213.86 ハイブレイク
213.52 抵抗2
213.08 抵抗1
212.74 ピボット
212.30 支持1
211.96 支持2
211.52 ローブレイク
スイス円
終値202.71 高値203.82 安値202.67
204.61 ハイブレイク
204.22 抵抗2
203.46 抵抗1
203.07 ピボット
202.31 支持1
201.92 支持2
201.16 ローブレイク
豪ドル円
終値112.76 高値113.74 安値112.63
114.57 ハイブレイク
114.15 抵抗2
113.46 抵抗1
113.04 ピボット
112.35 支持1
111.93 支持2
111.24 ローブレイク
NZドル円
終値93.29 高値94.04 安値93.23
94.62 ハイブレイク
94.33 抵抗2
93.81 抵抗1
93.52 ピボット
93.00 支持1
92.71 支持2
92.19 ローブレイク
カナダドル円
終値116.84 高値117.12 安値116.68
117.52 ハイブレイク
117.32 抵抗2
117.08 抵抗1
116.88 ピボット
116.64 支持1
116.44 支持2
116.20 ローブレイク
