東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7077　高値0.7161　安値0.7072

0.7224　ハイブレイク
0.7192　抵抗2
0.7135　抵抗1
0.7103　ピボット
0.7046　支持1
0.7014　支持2
0.6957　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5855　高値0.5917　安値0.5851

0.5964　ハイブレイク
0.5940　抵抗2
0.5898　抵抗1
0.5874　ピボット
0.5832　支持1
0.5808　支持2
0.5766　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3641　高値1.3643　安値1.3577

1.3730　ハイブレイク
1.3686　抵抗2
1.3664　抵抗1
1.3620　ピボット
1.3598　支持1
1.3554　支持2
1.3532　ローブレイク