東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7077 高値0.7161 安値0.7072
0.7224 ハイブレイク
0.7192 抵抗2
0.7135 抵抗1
0.7103 ピボット
0.7046 支持1
0.7014 支持2
0.6957 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5855 高値0.5917 安値0.5851
0.5964 ハイブレイク
0.5940 抵抗2
0.5898 抵抗1
0.5874 ピボット
0.5832 支持1
0.5808 支持2
0.5766 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3641 高値1.3643 安値1.3577
1.3730 ハイブレイク
1.3686 抵抗2
1.3664 抵抗1
1.3620 ピボット
1.3598 支持1
1.3554 支持2
1.3532 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7077 高値0.7161 安値0.7072
0.7224 ハイブレイク
0.7192 抵抗2
0.7135 抵抗1
0.7103 ピボット
0.7046 支持1
0.7014 支持2
0.6957 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5855 高値0.5917 安値0.5851
0.5964 ハイブレイク
0.5940 抵抗2
0.5898 抵抗1
0.5874 ピボット
0.5832 支持1
0.5808 支持2
0.5766 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3641 高値1.3643 安値1.3577
1.3730 ハイブレイク
1.3686 抵抗2
1.3664 抵抗1
1.3620 ピボット
1.3598 支持1
1.3554 支持2
1.3532 ローブレイク