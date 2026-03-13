ラリジャニ氏 戦争を始めたことを後悔させる、決して屈服しない ラリジャニ氏 戦争を始めたことを後悔させる、決して屈服しない





イラン最高国家安全保障会議（SNSC）のラリジャニ事務総長は米国に対し「戦争を始めるのは簡単だが、ツイートで勝てるわけではない。この重大な誤算を後悔させるまで我々は決して屈服しない」とツイート。



ラリジャニ氏は米国を挑発。トランプはイランの電力供給を1時間以内に停止できると豪語していたが、実際には実行もしていない。イランのインフラを破壊すれば、それは米国にとって深刻な結果を招くだけだ。地域全体が暗闇に包まれ、逃げ回る米兵を追い詰める絶好の機会となるだけだ。

