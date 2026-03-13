エルサレム支局長 福島利之

パレスチナを代表する肉料理ムサッハンは、オリーブ油がとれる秋に好んで食べられる伝統食だ。

搾りたてのオリーブ油の香りを家族でかぎながら「今年の出来はいいね」と頬張る。長年続く、食卓の一コマだ。

オリーブ油の香り、秋の伝統食…アラファトＰＬＯ元議長も愛好したとか

ヨルダン川西岸の拠点都市ラマッラの旧市街にある老舗レストラン「ザアルール」のムサッハンは、骨付きの鶏肉を炭で焼く。香ばしい味が人気で、地元の住民や自治政府を訪問する外交団でにぎわう。

店ではまず、刻んだタマネギをたっぷりのオリーブ油で茶色くなるまで炒める。赤く酸味のある香辛料スマックやクミン、ナツメグを加えて味付けする。ホブズと呼ばれる薄い丸パンに炭焼きの鶏肉と炒めたタマネギをのせ、最後にアーモンドをふりかける。オーブンで軽く焼いて出来上がりだ。

１９８５年、築２００年の自宅を改装して開店した。弟と共同経営するナビール・ザアルールさん（６５）は「複雑な料理ではないが、全て地元でとれた食材を使うパレスチナを象徴する料理です」と胸を張る。

ムサッハンは、パレスチナの民族運動を率いた自治政府のヤセル・アラファト元議長の好物で、店にも側近とともに訪れたという。ナビールさんは「骨のついた鶏肉を手でつかんで、かぶりつくように食べていましたよ」と振り返る。

ここでは、アラファト氏に倣って手で豪快に食べてみる。ホブズをちぎって鶏肉とタマネギをのせ、ヨーグルトを少しつけて一気に頬張る。香ばしい鶏肉とスマックの酸味が絶妙な味を醸し出す。手は油でベトベトになったが、大地の恵みを堪能した。

結婚前に仕込まれる「家庭の味」

中東の料理は、国が違っても共通するものが多いが、ムサッハンはパレスチナ独特の料理だ。基本的には家庭料理で、パレスチナ人の女性は結婚前に母親から作り方を仕込まれ、「家庭の味」を継いでいる。

オリーブはパレスチナ人の生き方を象徴

オリーブは、パレスチナ人のシンボルだ。木は、パレスチナの大地に接ぎ木をしながら何世代にわたって根を張る。パレスチナの大地に暮らすパレスチナ人の生き方を象徴していると考えられている。

オリーブの木は一度植えた後は、比較的手間がかからず、農家以外でも育てる人は多い。実をとって漬物にしたり、搾って売却用の油にしたり、用途は広い。パレスチナでは「金を生み出す木」とされ、「オリーブは家の礎」ということわざがあるほどだ。

近年は秋の収穫シーズンになると、イスラエル人入植者が畑に侵入し、オリーブの木を根こそぎ抜いたり、農作業を妨害したりする事件が起きている。今年度の収穫量は、昨夏の雨の少なさもあって激減し、価格は例年の２、３倍と高騰している。

ザアルールでも仕入れ値の圧迫に伴い、ムサッハンの販売価格維持が難しくなっているが、営業は続けている。共同経営者のラムジーさん（６２）は「ムサッハンはパレスチナ人にずっと受け継がれる料理だ」と誇った。