¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç15Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°Ä¾¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹Í°Æ¼Ô¤ÇÃøÌ¾¥·¥§¥Õ¤Î¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬12Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºêµí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎµíÆù¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Î¼òÂ¤²ñ¼ÒàÜº×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿À¶¼ò¤â2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¡£¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ä¸õÊä¼Ô¤éÌó1600¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÏµÜºêµí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤½¤¦¡£