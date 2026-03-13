アーロン・ジャッジのベースボールカードが、モダンカードとしては史上最高の520万ドル（約8.3億円）で売却された。スポーツ専門誌「ベースボール・アメリカ」が報じている。

売却されたのは、2013年MLBドラフトの選手を収録したシリーズの超レアなルーキーカードで、ジャッジの直筆サイン入り。世界に1枚しか存在しない。スポーツカードの売買を手がける「ファナティックス・コレクト」を通じて取引された。

この価格は、これまでのモダンカードの記録だった、マイク・トラウトの2009年ルーキーカードの394万ドル（約6.3億円）を更新した。ファナティックス・コレクトは声明で、「この記録的な取引を仲介できたこと、そしてコレクター市場の歴史に残る瞬間に関われたことを非常に光栄に思います」とコメントした。

このカードは、ヤンキースがジャッジを2013年MLBドラフト1巡目で指名した年に作られたもので、価値は年々上昇してきた。2020年には15万7200ドル、2022年には32万4000ドルで取引されていた。今回の取引は、ファナティックス・コレクト史上最高額でもある。

これまでの同社の最高記録は、大谷翔平の直筆サイン入り1/1カードで、試合で実際に使用されたユニフォームのMLBロゴパッチを埋め込んだカードが300万ドル（約4.8億円）で売却されていた。

なお、ジャッジのカードはモダンカードとしては史上最高額だが、野球カード全体では史上7位。ホーナス・ワグナー、ベーブ・ルース、ミッキー・マントルといった伝説的選手のカードがこれを上回る価格で売られている。