一人横綱の重責を背負い土俵へ向かう横綱の姿と、その様子を静かに見守る白のお召し物の女性。凛とした気品を漂わせるその姿に「うわ本物」「めっちゃ綺麗」「綺麗だからすぐわかる」など熱い視線が注がれる一幕があった。

注目を集めたのは、横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りでの一コマ。今場所、もう一人の横綱・大の里（二所ノ関）が四日目から休場したことを受け、豊昇龍は一人横綱として場所を支える重圧の中にいる。この日も露払い、太刀持ちを従え、威風堂々と花道を進む横綱の姿に、館内からは大きな拍手と声援が送られた。

十両七枚目・明生（立浪）の取組でもその姿が

そんな中、ファンの注目を集めたのが、東の花道に近い升席の最前列。そこには、白い衣装で温かな眼差しで横綱を見守る立浪部屋の女将・舞美さんの姿があった。立浪部屋の公式Instagram「立浪部屋の日常」では、力士や裏方さんへの愛に溢れた投稿でファンからも「素敵」「愛を感じる」と絶大な支持を集めており、そんな女将さんの姿に気づいたファンが続いて反応した形だ。

横綱の力強い土俵入りを静かに見つめる女将さんの姿に、ABEMAファンやX（旧Twitter）では「おかみさん！」「やはり立浪女将だよね」「白い服の気品がすごい」「向正面東花道の所に居られるね。美人だからすぐ分かった」「東の花道横近くに立浪部屋の女将さんいる？」「立浪部屋の女将さんやないかw」といった反響が続出していた。

なお結びの一番に登場した豊昇龍は32歳にして横綱初挑戦となった前頭二枚目・美ノ海を豪快なすくい投げで下して1敗（4勝）を死守。舞美さんは十両の取組で十両七枚目・明生（立浪）が十両五枚目・白熊（二所ノ関）を引き落として2勝目を挙げた一番でも升席から温かい視線を送っていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）