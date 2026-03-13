神津ジャージーバター

放牧されたジャージー牛の生乳を使い、豊かな香りとなめらかさが特徴だ。

手がけているのは、放牧を取り入れた西洋式牧場では、日本最古として知られる下仁田町の「神津牧場」だ。日本人の食生活向上を目指して、創業した１８８７年（明治２０年）の２年後に作り始めた。

チーズのような風味、福沢諭吉も食べたとか

ジャージー牛の生乳は、一般的な乳牛より搾乳量が少ないが、脂肪分が高く味わい深い。そこから分離した脂肪分を乳酸菌で発酵させる。このひと手間が、チーズのような独特な風味を生む。牛が青草を食べる夏場は、バターの色や香りが強くなり、風味も豊かになるという。

創業者が慶応義塾で学んだ縁で福沢諭吉も食べたとされる。ふるさと納税の返礼品としても人気で、年間約２.４トンを生産する。

「料理はもちろん、ご飯にかけても」

「神津牧場」牧場長の山崎正史さん

「ミルクの甘い香りが濃縮されており、老若男女問わずに楽しんでもらえる味わいです。パンに塗ったり、料理に使ったりするのはもちろん、ご飯にかけてもおいしいので、ぜひ試してみてください」

お取り寄せ

２２５グラム入り２０００円、４月から２１５０円（税込み、送料別）。注文はインターネットかファクス（０２７４・８４・２３６２）で。１食１１００円（税込み、送料別）など。

