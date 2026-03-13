ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表「侍ジャパン」は１１日（日本時間１２日）、米マイアミで大谷翔平選手（３１）ら一部選手が初練習を行った。１４日（同１５日）の準々決勝でベネズエラと対戦することが決定。相手先発には「２０５億円左腕」Ｒ・スアレスが立ちはだかる。舞台となるローンデポ・パークでは前回大会で世界一に輝き、２０２４年には史上初の「５０−５０（５０本塁打、５０盗塁）」を達成した。大谷にとって思い出の地で、新たな伝説を刻む。

胸が高鳴る。決戦の地、米国に上陸した侍ジャパンの次なる相手が決定した。この日行われた１次リーグＤ組の無敗対決で敗れ、同組２位が確定したベネズエラだ。世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）ランキング５位の強豪国で、２３年大会は１次リーグを全勝突破しながら、準々決勝で米国に惜敗した。今大会に懸ける思いは並々ならぬものがある。

侍打線の前に立ちはだかるのは左腕のＲ・スアレス。平均球速１４５キロのツーシーム、チェンジアップ、カットボール、カーブを織り交ぜる技巧派だ。昨季は米大リーグ、フィリーズで１２勝、防御率３・２０の成績を残し、レッドソックスと４年１億３０００万ドル（約２０５億円）の大型契約で合意している。

ＭＬＢトップクラスの左腕に対し、大谷は昨年９月１５日の初対戦で右翼線二塁打を放っているが、同１０月のナ・リーグ地区シリーズでは３打数無安打に封じられた。通算６打席で２三振。決して相性が良いとは言えない相手だ。

もちろん、プラス材料はある。戦いの舞台となるローンデポ・パークは伝説の地だ。２４年９月１９日のマーリンズ戦で３本塁打を含む６打数６安打１０打点、２盗塁を記録。超人的パフォーマンスで史上初の「５０−５０（５０本塁打、５０盗塁）」を達成している。また、前回のＷＢＣで世界一に立った場所でもある。

「４打席連続四球だな。そうすれば、打たれることはないからね」。日本と対戦が決まったベネズエラの打撃コーチのミゲル・カブレラ氏は大谷に最大級の警戒心とリスペクトを示した。通算５１１本塁打、１２年には三冠王にも輝いているレジェンドは「わくわくしている。日本と戦いたかった」と心待ちにした。

この日の大谷は米国上陸１１時間後、地元大学のグラウンドで他の野手９人とともに、フリーの時間を利用して自主練習を行った。気温２７度に達したフロリダの“夏空”の下で１２分間のキャッチボール。他の選手が行う打撃練習の球拾いをしながら鈴木らと談笑するなど、終始リラックスした表情だった。

強敵ベネズエラとの決戦まであと３日。侍ジャパンが連覇に向けて最高の状態につくりあげていく。