¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿½÷»Ò¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì
º£²ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢º£¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ä
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Æ±µéÀ¸¤Î½÷»Ò¿ôÌ¾¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢»ä¤¬¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤é¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ëÀ£Á°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»äÎ©Ãæ¤ò¼õ¸³¤·Æþ³Ø¡£Ãæ³Ø°Ê¹ß¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤ÈÎ¥¤ì¡¢³Ú¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Èà»á¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉËèÆü½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁ°¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ»ä¤ò¤¤¤¸¤á¤¿½÷»Ò¤¿¤Á¤âÍè¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢º£¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¡¢Æ±Áë²ñ²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»ä¤ò¸«¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ø¤¢¤Î¿ÍÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¤³¤½¤³¤½ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤È¤Ï³°¸«¤¬¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤»¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò½÷»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢»ä¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦Âç³ØÀ¸¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò½÷»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±Áë²ñ¤Ë¤³¤Î½÷À¤¬Íè¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²áµî¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£