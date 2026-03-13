１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９５．７３ドル（＋８．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１２５．８ドル（－５３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８４６７．０セント（－３９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９２．２５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．２５セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１３．００セント（＋１２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６５．０３（＋１０．０６）
出所：MINKABU PRESS
