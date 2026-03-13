１２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７３９ドル安 原油高警戒が続く １２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７３９ドル安 原油高警戒が続く

１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７３９．４２ドル安の４万６６７７．８５ドルと３日続落した。事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡周辺で船舶に対する攻撃が相次いでおり、原油先物相場が上昇。中東情勢を巡る警戒感が続いたほか、プライベートクレジット問題を巡る懸念で金融株が売られ、全体相場を押し下げた。



ボーイング＜BA＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、スリーエム＜MMM＞が下値を探り、モルガン・スタンレー＜MS＞やブラックストーン＜BX＞が株価水準を切り下げたほか、ダラー・ジェネラル＜DG＞やＵｉＰａｔｈ＜PATH＞が大幅安となった。半面、シェブロン＜CVX＞やセールスフォース＜CRM＞が値を上げ、ダウ＜DOW＞やファイアフライ・エアロスペース＜FLY＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は４０４．１６ポイント安の２万２３１１．９７と４日ぶりに反落した。アップル＜AAPL＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、エヌビディア＜NVDA＞が冴えない展開。テスラ＜TSLA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が売られ、Ｇ－ＩＩＩアパレル・グループ＜GIII＞が急落した。半面、ウォルマート＜WMT＞やリンデ＜LIN＞が堅調。バンブル＜BMBL＞が大幅高となった。この日、ナスダックに上場したＰａｙＰａｙ＜PAYP＞は公開価格の１６ドルを上回る１９ドルで初値を形成。終値は１８．１６ドルだった。



