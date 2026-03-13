　ブラジルサッカー連盟(CBF)は12日、ブラジル代表の新2ndユニフォームを発表した。

　ナイキのプレミアムブランドであるジョーダン・ブランドが新たな2ndユニフォームを製作した。元バスケットボール選手のマイケル・ジョーダン氏が監修する同ブランドはバスケットボール日本代表などのユニフォームサプライヤーを担当しているが、サッカーの代表チームではブラジルが初だという。サッカークラブではパリSGと契約している。

　ユニフォームは濃淡のある青を基調としており、「ブラジルの最も速くて最も恐ろしい獣」にインスパイアされたデザインによって攻撃的なサッカーを誇るチームを後押し。「頂点の精神をピッチにもたらす」と伝えている。今月下旬のフランス代表との国際親善試合から使用する。

　なおナイキは新1stユニフォームも近日中に発表するとしている。


　