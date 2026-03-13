目黒蓮演じる“坂本”が迫力満点！ 実写『SAKAMOTO DAYS』IMAXポスター解禁
Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』より、目黒演じる“元・最強の殺し屋”である“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”の高い戦闘能力を感じさせる迫力満点のIMAX（R）ポスターが到着した。
【動画】Snow Manの主題歌に乗せて超絶アクションさく裂！ 『SAKAMOTO DAYS』最新予告
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒蓮。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
IMAXで同時公開される本作。IMAXでは、床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる。そんな最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAXで、本作の一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどの大迫力なバトルアクションを存分に堪能できる。
解禁されたIMAXポスタービジュアルに映し出されているのは、結婚をきっかけに伝説の殺し屋を引退後、営んでいる「坂本商店」のエプロンを身にまとう目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”の姿。一人二面性を持つ坂本の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するように、拳でIMAXロゴごとスクリーンを打ち破るような躍動感あふれるデザインとなっており、その姿は坂本が愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る刺客と戦っている様子を彷彿とさせる。
坂本は大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか…？ 本作の超絶バトルアクションを感じさせるダイナミックなビジュアルに仕上がっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
【動画】Snow Manの主題歌に乗せて超絶アクションさく裂！ 『SAKAMOTO DAYS』最新予告
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
IMAXで同時公開される本作。IMAXでは、床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる。そんな最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAXで、本作の一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどの大迫力なバトルアクションを存分に堪能できる。
解禁されたIMAXポスタービジュアルに映し出されているのは、結婚をきっかけに伝説の殺し屋を引退後、営んでいる「坂本商店」のエプロンを身にまとう目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”の姿。一人二面性を持つ坂本の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するように、拳でIMAXロゴごとスクリーンを打ち破るような躍動感あふれるデザインとなっており、その姿は坂本が愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る刺客と戦っている様子を彷彿とさせる。
坂本は大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか…？ 本作の超絶バトルアクションを感じさせるダイナミックなビジュアルに仕上がっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。