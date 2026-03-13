ラジオの公開収録に足を運んだ。

NHKの演芸番組「真打ち競演」と「小痴楽の楽屋ぞめき」（いずれもラジオ第1）。前者はいつも全国の会場に出向き公開収録しているが、後者は初の公開放送になる。東京・有楽町の朝日ホールで今月6日、2番組が続けて収録された。

「真打ち競演」は1978年から続く老舗番組で、今回の出演者は瀧川鯉八（落語）、桂小すみ（音曲）、林家たい平（落語）。鯉八の新作落語「ラジオ深夜版」の高座のおしまいに柳亭小痴楽がチラリと乱入し、会場を沸かせた。

トークコーナーでは、たい平の話が気になった。2011年3月11日の東日本大震災後のこと。石原軍団やジャニーズ（当時）アイドルら多くの芸能人が被災地支援活動を行った。震災ひと月後ぐらいに、たい平は現地に出向き、落語を披露したのだが……。

「落語って笑いがあっていいかなと思うんだけど、果たして被災者の方が聞いて楽しんでもらえるのか。例えば『初天神』（父子のやり取りで進む噺）をやったら、お子さんを亡くした方はどう思うのかと考えちゃって」というようなことを明かし、当時の悩みを振り返った。

「小痴楽の楽屋ぞめき」は、2023年4月に始まったばかり。当初「1週間で終わると思った」と小痴楽は笑わせるが、この4月から4年目に突入する。

人気番組「笑点」の司会者の春風亭昇太に番組継続を報告した際のこと。「首をかしげられました」と小痴楽は笑う。歯に衣着せぬ発言が小痴楽の魅力であり、それを放送に乗せ続けて来たNHKの胆力。担当者による「神編集」というスキルが介在してこそ存続できる番組なのである。

そのことを一切飲み込んでいる昇太は「なぜ4年も続くのか」と不思議がり「こんなに続けてもらうことはなかなかないんだよ、だからしっかりしなさいと言われました」と激励されたことを明かした。

落語の世界を「ぞめく」＝浮かれ騒ぐ感じで伝えることを目指す同番組は「飲み屋でワーワーしゃべっている雰囲気をスタジオに持ってくるのが僕たちのテーマだった」（小痴楽）。そのために、若手を誘っては飲み歩き、この人に出てもらうなら誰と組ませたらいいのか、ということを常に考え、番組に反映させてきたという。

この日の公開収録に挑んだのは、小痴楽と鯉八と春風亭一花。話が危なくなると、一花が太鼓を叩いて制御するという役割を担う。

「初回に出演しましたが、太鼓を叩いて話をさえぎることが難しかった。ただ、兄さん（小痴楽）に突っ込むことで、兄さんが生き生きしてくる。兄さんが自然体でいることでこの番組が聞きやすくなる」と、公開収録の太鼓を受け持った一花は、遠慮なしに太鼓で番組の流れを修正していた。

「真打ち競演」は14日午後1時5分から、「小痴楽の楽屋ぞめき」は15日午後1時5分から。聞き逃した方は「らじる★らじる」で。

取材・文/渡邉寧久 内外タイムス