「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）

広島は中村奨成外野手（２６）が先制２ランを放った。２打数２安打１四球で３打席全て出塁し、オープン戦打率２位の・３５３に上昇。新井貴浩監督はレギュラーシーズンでの中村奨２番起用を「可能性はある」とし適応力を高く評価。また、先発投手枠を狙う栗林良吏は５回５奪三振。２番手・岡本駿は４回無安打。ともに無失点でアピールした。以下は同監督の主な一問一答。

◇ ◇

−栗林が５回無失点の好投。

「腕も振れているし、テンポもいいし。ナイスピッチングだったと思います。岡本も危なげなく、２人ともいいものを見せてくれたと思います」

−栗林は腕が振れているから変化球も効いてくる。

「そうだね。彼は腕が振れているときは、フォークが甘いゾーンにいっても、チェンジアップのような感じで奥行きがとれる。きょうは本人も手応えをつかんだんじゃないかな」

−栗林と岡本は開幕ローテに前進か。

「そうですね。あとはまだ争っているピッチャーがいるから、そこも見たいと思います」

−中村奨はオープン戦１号含む２安打２打点。

「速い高めのボールを引っ張ってホームランにできるというのは、ナイスバッティングだと思います」