オレンジ果汁なしでオレンジ味!!　世界的オレンジ不足が生んだ「新発想100％ジュース」の正体

ええっ!! オレンジを使っていないのにオレンジ味の100%ジュース!? そう、カゴメ株式会社が早くも世間をザワつかせている新商品が、2026年3月10日に発売された。「オレンジ使ってないのにオレンジ味って、まさかねぇ」とゴクリと飲み干した筆者。……おわ!! これ、100％オレンジジュースそのまんま!!

世界的に生産量が減り、1.8倍超え価格のオレンジジュースまである！

左側に並ぶ紙パック商品が 『Beyondオレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース』。目を閉じて飲むと、100％オレンジジュースと勘違いするほど！ やや甘酸っぱい感覚もあり、うまい!!

カゴメ独自の「野菜や果実を活かすブレンド技術」を結晶させ、新しいおいしさを提案する新ブランド「KAGOME Beyond（カゴメ ビヨンド）」がこのほど立ち上がり、その第一弾商品が今回紹介する『Beyondオレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース』。既成概念を超える！ というテーマがあり、まさに「Beyond＝超える」感覚のジュースなんです。

現在、異常気象の影響で世界的にオレンジ生産量が減少し、オレンジ果汁の供給不安や価格高騰が続いているという。2026年2月からオレンジジュースはアップルに比べて高騰率は上昇中で、1.8倍超の価格になるメーカーもあるほど。イヤですねぇ。

そんなオレンジの価格高騰を受け、「ならば、オレンジを使わないオレンジ味のジュースを誕生させようじゃないか！」と誕生したのが、この商品。ジュース界の救世主的存在といってもいい！

カカオ不足によるチョコレート高騰を受けて登場した、ひまわりの種由来のチョコレート代替品のお菓子を食べて、「まるでチョコだ」と驚いた筆者だが、それ以上の「まるで100％オレンジジュースだ！」という味わいなんです。

フルーツのような甘み、ニュージーランド産「黄にんじん」。これだッ!!

ほら、このとおり！ 見た目も100％オレンジジュース。野菜や果物の遺伝資源数を膨大に保有するカゴメだからこそ、生み出せた商品といえる

「まるで100％オレンジ」というジュースの誕生の礎にあるのは、野菜・果実ミックスジュース開発で培ってきたカゴメの技術・開発力。オレンジの香りや味わいを構成する要素を分析し、それらを再現できるよう、世界中の素材を比較・検証したというから、恐れ入る。

オレンジ特有の「味の厚み」や「爽やかな甘さ」を再現するためにカギとなったのが、通常のニンジン特有の土臭さが少なく、フルーツのような自然な甘みがある、ニュージーランド産の「黄にんじん」。

これをベースに、甘みを補う「リンゴ」、トロピカルな香りを加える「パインアップル」などを組み合わせ、膨大な試作のなかから最適なバランスを導き出して生まれのが『Beyondオレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース』。言われてみると、かすかにニンジンの風味があるおいしさ。

いやもう……誕生までに壮大なドラマがあったんですね。

写真の左右にあるのがニュージーランド産の「黄にんじん」。 オレンジ味を再現した大黒柱だ!!

開発担当者はこう語っている。

「100％オレンジジュース特有の混濁感（こんだくかん）にこだわり、原料選定やブレンドに試行錯誤を重ねました。ほぼ2年間ですね。約40パターンの試作を経て完成しただけに、感激もひとしお。既成概念にとらわれない新たな価値を生み出す、カゴメらしい商品だと思います！」

195mlの紙容器で、店頭想定価格は140円前後（税込み）。2026年3月10日（火）から発売されている、画期的ジュースだ。

オレンジ果汁の価格が高騰するなか、「いつもの一杯をもっと気兼ねなくゴクゴク飲みたい！」。そんな当たり前の幸せを守るために、カゴメが開発した新商品。 最後にもう一度。まさに「救世主的ジュース」ですね！

文：おとなの週末Web編集部

【画像】オレンジ使わずにオレンジ味!!「新発想100％ジュース」の正体（3枚）