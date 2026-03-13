「WBC2026日本代表で好きな選手」ランキング！ 2位「山本由伸」を抑えた1位は？【2026年調査】
いよいよ幕を開けたWBC2026。連覇を目指す侍ジャパンには、国内外で活躍するスター選手たちが集結しました。実力はもちろん、そのキャラクターやドラマ性でファンの心をつかんで離さないのは誰なのか。300人のアンケートから選ばれた、今大会屈指の人気者たちをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「WBC2026日本代表で好きな選手」ランキングの結果をご紹介します。
ロサンゼルス・ドジャースで活躍する、日本球界の至宝です。NPB時代には3年連続「投手4冠」や沢村賞に輝くなど圧倒的な実績を誇り、2025年にはワールドシリーズMVPを受賞してチームを連覇に導きました。精密機械のような制球力と多彩な変化球で強打者を翻弄する姿は、野球ファンの羨望の的です。
▼回答者コメント
「メジャーリーグでの活躍を見たから。応援しています」（40代男性／福井県）
「メジャーリーグで見せた自分を犠牲にする魂のピッチングがかっこいい」（50代男性／埼玉県）
「2025年のポストシーズンでの活躍を見てWBCでも驚くような投球を見せてくれると思うから」（30代女性／兵庫県）
ロサンゼルス・ドジャースに所属し、現代野球の常識を塗り替え続けるスーパースターです。2024年に前人未到の「50-50」を達成し、2025年には4度目のMVPに輝くなど、その勢いはとどまることを知りません。投打二刀流でのフル稼働が期待される今大会でも、圧倒的な存在感で1位に支持されました。
▼回答者コメント
「本物のスターで何をしても絵になる選手だから」（50代女性／埼玉県）
「大スターなのに気取ってなく、イタズラをするとことなど普段の姿は親近感が湧くから」（30代女性／埼玉県）
「夫の地元が同じで、同級生なので頑張ってほしいですし、いつも前向きで大好きです」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)
