イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師の声明が12日、国営テレビで読み上げられた/IRINN

（CNN）イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師は12日、最高指導者に就いて初の声明を発表した。米国とイスラエルとの戦争で国民に結束を呼びかけると共に、「圧力をかける手段」として輸送航路の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を継続することを表明した。

声明は国営テレビで読み上げられた。8日に最高指導者に選出されたモジタバ師はまだ公の場に姿を見せていない。情報筋がCNNに明らかにしたところによると、モジタバ師は米国とイスラエルによる軍事作戦が始まった初日に脚を骨折したほか軽傷を負った。

モジタバ師は声明で、近隣諸国との「友情」を信じていると述べ、そうした国への攻撃で標的としているのは領土内にある米軍基地のみだと強調した。

ただ、近隣諸国では複数の民間施設や石油関連施設が攻撃を受けている。

モジタバ師はまた、具体的な国名はあげずに「敵」と言及し、米国とイスラエルは自らの行為の「賠償」を支払うべきとの考えを示した。「敵に賠償を求める。賠償が得られないのであれば、敵が破壊した我々の資産と同じだけの敵の資産を破壊する」と明言した。

近隣諸国に関しては、モジタバ師は「周辺の15カ国と良い関係を築いてきた。我々は軍基地だけを標的にしており、今後も継続しなければならない」と述べた。またこれらの国々に対して、「我らが愛する祖国を侵略し、イランの人々を殺害した者たちに対する自らの義務を明確にすべきだ」と指摘し、米軍基地を「可能な限り早期に」閉鎖するよう勧告した。