Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦£¸¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¡×¡Ö²¿¤«À³Ê¤ËÌäÂê¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤Ê¤ÉÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë½÷À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦£¸¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÉâµ¤¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤
Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¿µ½Å¤µ¤ä°ìÅÓ¤ÊÀ³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Îø°¦¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿ÃËÀ¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡ÛµÇ°Æü¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
½é¤á¤Æ°ÛÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢Æó¿Í¤ÎµÇ°Æü¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡û¡û¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢´üÂÔ¤è¤ê¡Ö»ÄÇ°¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú£³¡ÛÃËÀ¤ÎÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à
ÃËÀ¤Î¶î¤±°ú¤¤Î¤¿¤á¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤ï¤¶¤ÈÎä¤¿¤¯¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë¿´¤òÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ïµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ë¶î¤±°ú¤¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È²á¾êÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¢¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÂ¾¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à
Îø°¦·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¾¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é°ìÅÓ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½÷À¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£µÕ¤ËÃËÀ¤¬¼»ÅÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃËÀ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û½é¡¹¤·¤¤Îø°¦¤¬¤Ç¤¤ë
Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤â¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎø°¦¤ËÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê½é¡¹¤·¤¤Îø°¦¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ú£¶¡Û¸µ¥«¥Î¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à
¤½¤â¤½¤â¸µ¥«¥Î¤¬¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¼êÎÁÍý¤äÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤âÂ¾¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢½÷ÀÂ¦¤â¸µ¥«¥ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÃËÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¼»ÅÊ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¼êÎÁÍý¤ä¡¢¼ê¤ò·Ò¤°¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤³¤È¡¥¡¥¡¥·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤â¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¤¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Ê¬¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤ë
½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÎÉþÁõ¤ä¥Ç¡¼¥È¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊýÅª¤Ê²¡¤·¤Ä¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î´õË¾¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î¤É¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
