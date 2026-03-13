¡ÈÈþÊ¢¶Ú¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÁáÀî¤ß¤æ¤¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡¼¡©¥¥ã¥ß»ÑÈäÏª¤Ë¡ÖåºÎï²á¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁáÀî¤ß¤æ¤¡Ê29¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡¼¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¡×¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡Örq¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖÊ¢¶Ú½÷»Ò¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ìºî¤ê¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¥«¥ï¥¤¥Ã¡Á¡Áâ1¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï¡¢2022Ç¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¡ÖJLOC¡¡AMBASSADOR¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB80¡¦W59¡¦H87¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏµÓ¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¡¼¥Éºî¤ê¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í¡£