NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のヒロインを務める女優の郄石あかり（23）が13日、同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。看板コーナー「プレミアムトーク」に登場し、撮影秘話を語る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

2月7日にクランクアップ。昨年4月2日、京都ロケでクランクインしてから約10カ月の長丁場を無事完走した。

2月21日、出雲市民会館からの同局「土スタ」（土曜後1・50）に続く生出演。「▽泣いた。笑った。秘蔵映像とともに振り返る撮影10カ月▽すべての夢が同時に叶った“奇跡の1日”とは？▽「いつも夜9時になると郄石さんは…」撮影スタッフが明かす“怪談？”エピソード▽宍道湖も味方した あの名場面の誕生秘話▽撮影の日々を支えたマイブームとは？」と盛りだくさんの内容になっている。