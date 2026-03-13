女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日から第24週「カイダン、カク、シマス。」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

次週予告。松野トキ（郄石あかり）は薄暗い部屋でレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と対峙し、ロウソクに火をつける。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）も「次回、いよいよね」「ええ、いよいよよ」と期待。「では」――。トキが怪談を語り始める。

残り2週（10話）、ついに「怪談」執筆が描かれる。八雲の「怪談」が出版されたのは1904年（明治37年）。しかし同年9月、八雲は心臓発作のため天に召された。八雲の代表作が誕生したのは、最晩年の出来事だった。