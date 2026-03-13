女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は13日、第115話が放送され、俳優の吉沢亮（32）が好演し、存在感を示してきた“第3の主人公”錦織友一の最期が描かれた。親友レフカダ・ヘブンの作家魂を焚きつける「リテラリーアシスタント（創作活動の手助け役）」としての最後の仕事に、涙の視聴者が続出。インターネット上には“錦織ロス”が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第115話は、朝靄の松江大橋。「雨清水八雲」となったレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は以前のように、音を聞いても風景を見ても、何も感じられず、自身の変化に動揺。そこへ錦織友一（吉沢亮）が現れ、ヘブンの“現実”を淡々と突きつける…という展開。

2人の様子を松野トキ（郄石あかり）が見守る。

錦織「本当にそう思ってます？本当は分かってるんじゃないですか。私が怒ってなどいないこと。私が知事に掛け合わないのは、あなたの才能を、作家としての人生を終わらせたくないからだということを。勝手ながら、熊本に行ってからの著作、すべて拝読しています。そして、そのどれも失礼ながら『日本滞在記』のような輝きがない。聞けば、おトキさんに手伝ってもらって、どうにか書いているというじゃないですか。正直に言いましょう。今のあなたには、もうこの国で何も感じることができない。何も書くこともできない。幻想を見ていた。日本という国に夢を見ていた。だが、もうその夢から覚めてしまった」

トキ「そげな言い方…」

錦織「君も分かっていたんだろ？フィリピンに行く話があったと丈（杉田雷麟）から聞きました。『フィリピン滞在記』、きっと『日本滞在記』と同じ、いや、それ以上のものが書けたんじゃないでしょうか。あなた自身も、書いてみたかったんじゃないですか。日本人になるということは、そういったことがすべて叶わなくなる。つまり、日本でも書けない、海外でも書けない。You understand，don't you？As a writer，you're as good as dead．―no，you have died．（作家としてのあなたは死んだも同然。いや、死んだのです）」「おトキさん、無理を承知で、イギリス人にはなれないだろうか」

ヘブン「ダイジョウブ。ダイジョウブ、ニホンデモ、カケル」

錦織「無理ですよ！」

ヘブン「カナラズカケル！」

錦織「あなたはもう…」

ヘブン「馬鹿にするな。書ける。必ず書ける」

錦織「What can you write？（何が書けるんですか！）What can a man，unmoved by the beauty of the morning mist，possibly write about？（あの美しい朝靄を見ても、何も感じられなかった人に、何が書けるんですか！）」

ヘブン「見てろ。ワタシ、ウシミズ、ヤクモ！ワタシ、ニホンジン！カケル！」

ヘブンは花田旅館に駆け込み「もう書けないだと？今に見てろ」。机に向かった。

蛇（渡辺江里子）「それから、熊本に戻ったヘブンさんはなおも一心不乱に書き続けました」

ヘブンは原稿の束を手に、トキに脱稿を報告。トキの手には錦織からの封書。江藤安宗（佐野史郎）がヘブンの日本国籍取得を許可。トキ・勘太とともに雨清水家の戸籍に入り、法的な結婚も認められた。

花田旅館。ヘブンとの言い合いの後、錦織が2階に上がってくる。

錦織「これで書けるといいが」「焚きつけたんだ。リテラリーアシスタント（創作活動の手助け役）としての最後の仕事だ。あの人は、本当に世話が焼ける。思い出すな。初登校のあの日（第25話・昨年10月31日）、ここで君と天の岩戸を開けたな」

トキ「（錦織が咳込み）大丈夫ですか？お水か何か持ってきます」

錦織「シャラップ。執筆中だ。静かにしないと怒られるぞ（後ろに組んだ左手には喀血のあと）」

錦織の屋根裏部屋。ヘブンの新著「東の国から」が届く。本を開き、扉に書かれた英文が目に入ると、錦織は微笑んだ。

蛇「数カ月後、錦織さんはこの世を去りました」

誰もいない錦織の屋根裏部屋。机に置かれた「東の国から」のページがめくれる。

ヘブン「TO NISHIKOHRI YUICHI IN DEAR REMEMBRANCE OF IZUM ODAYS」

錦織「出雲時代のなつかしい思い出に 錦織友一へ」

雪が舞う。ヘブンは一人、書き続ける。

トレーナーの指導の下、吉沢は約1カ月間で約13キロの減量を敢行し、錦織の生き様を体現。SNS上には「錦織ロス（涙）」「泣けた。格調高い回」「永遠に一の友、友一」「吉沢亮の迫真の演技に号泣」「今日は何もつぶやけん。錦織さんがいなければ雨清水八雲はいなかった。ただそれだけ」「錦織さん…ありがとう、さようなら。錦織友一、最高のバディでした。感動と寂しさで涙が止まらない」「『ばけばけ』史上一番泣いた。命を懸けた大仕事をやり遂げましたね」などの声が相次ぐ。視聴者の滂沱（ぼうだ）の涙を誘った。

16日から第24週「カイダン、カク、シマス。」に入る。