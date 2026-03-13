emmi¡ßSalomon½é¥³¥é¥Ü♡ÊÌÃíXT-6¥¹¥Ëー¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡ªÀöÎý¥«¥éー¤ËÃíÌÜ
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Îemmi¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉSalomon¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¿Íµ¤¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¡ÖXT-6¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢emmi½é¤ÎÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ëー¥«ー¤Ë¡¢½÷À¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ¡£Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ëー¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿♡
emmi½é¤ÎÊÌÃíXT-6¥¹¥Ëー¥«ー
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Salomon¤ÎÌ¾ºî¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¡ÖXT-6¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿emmi½é¤ÎÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ëµ¡Ç½À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢emmi¤é¤·¤¤´¶À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úemmi¡ßSalomon¡ÛXT-6
²Á³Ê¡§28,600±ß
¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥åー¥º¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤«¤é¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§23～28.5cm
¢¨¥á¥ó¥º¥µ¥¤¥º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢/emmi NEWoMan¿·½ÉÅ¹/SNEAKERS by emmiºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Î¤ß¼è¤ê°·¤¤
¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¿·ºî¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é♡¥º¥ì¾å¤¬¤ê¤òËÉ¤°²÷Å¬Àß·×
¾åÉÊ¥«¥éー¤Ç½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë
emmiÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥Í¥¤¥Óー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ö¥ëー¤È¥ß¥ë¥ー¥Û¥ï¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ò¥×¥é¥¹¡£¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½÷ÀÁü¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥Ã¥Ñー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¡¢ºÙ¤¤¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ìー¥¹¤ä¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Àè¹ÔÍ½Ìó³«»ÏÆü¡§3·î11Æü(¿å)12:00¡ÊÀµ¸á¡Ë
¡¦emmi¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¦USAGI ONLINE
¢£Å¹ÊÞ
Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹È¯ÇäÆü¡§3·î12Æü(ÌÚ)
¡¦emmiÁ´¹ñÄ¾±ÄÅ¹
Âç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ëー¥«ー
emmi¤ÈSalomon¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÊÌÃíXT-6¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¡£
¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¤ì¤¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤°ìÂ♡½Õ¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¥³ー¥Ç¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£