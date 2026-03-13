「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）

“ラストチャンス”で意地を見せた。広島・栗林良吏投手がスコアボードに五つの「０」を刻み、マウンドを降りる。ライバルたちに後れを取っていた開幕ローテ争い。５回５安打無失点、５奪三振の力投を振り返り、「一人一人という気持ちだった。まずは結果が出てよかった」と本音を漏らした。

初回に１番・三森、２番・筒香から連続三振を奪って勢いに乗った。「あれは今まで自分が先発した中ではなかったいい入りだった」。この回を三者凡退で立ち上がると、二回も走者を出しながら３人で料理。四、五回は得点圏に走者を置きながらホームは踏ませず、先発転向後、最長イニングを投げ抜いた。

４日の教育リーグ・中日戦（由宇）は４回７安打３失点と打ち込まれ、覚悟を決めた。開幕が約２週間後に迫る中、クイック主体のフォームから、中継ぎ時のように左足を高く上げる形へ変更。「今の自分に必要なフォームに変えた。自分の中では大きな修正」と、不退転の賭けが見事に功を奏した。

新井監督は４回無失点の好投だった岡本とともに、「２人ともいいものを見せてくれた」と高評価。開幕ローテに前進かとの問いには、「そうですね」とひとまず合格点を与えた。

アピールに成功しても、気の緩みは一切ない。「継続しないと意味がない」と栗林。次回登板で信頼を確固たるものにし、開幕ローテ入りに当確ランプをともす。