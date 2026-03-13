退職金2,000万円を元手に地方移住を計画したものの、いきなり家を買わず「お試し移住」からスタートした試住さん（仮名・65歳）夫婦。まずは候補地の賃貸アパートで暮らし、地域の行事やサークル活動に参加してコミュニティに溶け込みました。その結果、地元民からネットに出回らない優良物件を紹介され、相場より安く購入することに成功。ミスマッチを防ぎ、理想の老後生活を手に入れた60代夫婦の事例を紹介します。

地方移住を検討も、まずは「賃貸アパート」からスタート

「いきなり家を買う決断はできませんでした。リスクが高すぎますからね」

試住探さん（仮名・65歳）は、退職金2,000万円とこれまでの貯金を元手に、妻の馴代さん（仮名・65歳）とともに地方移住を計画しました。移住先の候補は、趣味である登山の拠点になる自然豊かな町でした。

しかし、試住さん夫婦はすぐに不動産を購入することはしませんでした。

「ネットの物件情報だけでは、その地域の本当の姿はわかりません。とくに冬の寒さや、ご近所付き合いの濃さは、実際に住んでみないと」

そこで試住さん夫婦は、まずは候補地の中心部にある賃貸アパートを借りて「お試し移住」を始めました。家賃は月に6万円。これなら、もし肌に合わなくてもいつでも元の生活に引き返すことができます。

移住してからの1年は、地域の行事には無理のない範囲で参加しつつ、趣味のハイキングサークルに参加して気の合う友人作りに専念しました。

「ここは雪かきしなくていいよ」地元民の助言で優良物件を購入

賃貸生活を2年続けるうちに、試住さん夫婦はすっかり地域に溶け込みました。

馴代さんも地元のコミュニティで孤立することなく、楽しく暮らせる確証を得ました。さらに、どの地域が風が強いか、どのエリアが水はけが悪いかといった「地元民しか知らない生きた情報」を把握できるようになりました。

「そろそろ家を買おうかと思っているんです」とサークルの友人に相談したところ、「あそこのエリアは日当たりがよくて、冬でも雪かきしなくて済むから楽だよ」と、ネットには出回っていない優良な空き家物件を紹介してもらえたのです。

相場よりも安く、しかもリフォーム済みのその家を購入した試住さん夫婦。「お試し移住」というクッションを挟んだことで、気候のミスマッチも人間関係のトラブルも回避し、理想通りのセカンドライフを手に入れることができました。

「焦らずに時間をかけて、本当によかったです」

地方での生活に適応できるかが移住を成功させるカギ

イエコン（株式会社Clamppy）の調査によれば、約77.3％が「地方移住に満足している」と回答しています。しかし一方で、地方移住をやめた人の約70％が「3年以内で離脱」しており、その理由のトップに「生活環境の変化」が挙げられています。ネット上の情報や旅行気分だけで見切り発車してしまうと、実際の気候の厳しさや地域特有の慣習に適応できず、短期間で挫折するリスクが高まります。

また、ふるさと回帰・移住交流推進機構のデータによると、2024年に「ふるさと回帰支援センター・東京」の窓口相談において男女の相談割合が逆転して以降、女性の相談者が拡大傾向にあります。これは、移住先での生活インフラやコミュニティのあり方について、女性側が主導権を持って慎重に見極めようとしている表れともいえます。

試住さんのように、いきなり退職金をつぎ込んで不動産を購入するのではなく、まずは賃貸による「お試し移住」で妻も含めて生活環境に適応できるかを確認することが、移住離脱を防ぐ防衛策となるでしょう。

［参考資料］

イエコン（株式会社Clamppy）「【地方移住】やめた人の7割が3年以内で離脱！地方移住成功の秘訣とは？（https://iekon.jp/column/survey/32857）」

ふるさと回帰・移住交流推進機構「2025年「ふるさと回帰支援センター・東京」の窓口相談者が選んだ移住希望地」