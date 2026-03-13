新車134万円！ 日産の新型「2人乗り“軽”商用車」に大注目！ 5速MT×本格「デフロック付き四駆」で悪路もバッチリ！ 精悍「すっきりマスク」もイイ「新型クリッパートラック」どう変わった？
イマドキ134万円で買える「新車」がさらに進化
日産の軽トラック「クリッパートラック」の一部仕様向上モデルが2026年1月に発売されました。
消費税込で約134万円からという高いコスパながら、内外装や安全装備が強化され、さらに魅力を増しています。
【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「2人乗り“軽”商用車」です！ 画像で見る（30枚以上）
クリッパートラックは、スズキの軽トラック「キャリイ」をベースとするOEM車で、今回の改良もベースのキャリイが2025年12月に一部仕様変更を受けたことに伴い実施されたものとなります。
「使う現場」を見据えた堅実なアップデートとなっており、外観の印象を整えつつ、視認性や操作性、安全装備といった日常業務に直結する部分が重点的に見直されました。
商用軽トラックとしての基本構造は踏襲しながら、時代に合わせて装備内容を底上げした内容といえます。
外観でもっともわかりやすい変更がフロントまわりです。
従来型のオーソドックスな形状のヘッドライトから、エッジの効いた角型を基調としたLEDヘッドライトへと変更され、全車に標準装備されました。
あわせてフロントグリルおよびその下部をブラック仕上げとすることで、商用車らしい質実剛健さを保ちつつ、より引き締まった表情に改められています。
上級グレードのGXでは、LEDフォグランプも装備され、霧や雨天時の視界確保に配慮しました。
インテリアでは、運転席まわりの視認性と実用性が向上しています。
メーターは従来のアナログ表示からデジタルメーターへ変更され、速度や警告表示を一目で把握しやすい構成となりました。
インパネ中央には8インチディスプレイに対応したガーニッシュを採用し、市販ナビゲーションの装着を想定した設計となっています。
さらにインストセンタートレイや助手席側ドリンクホルダーを新設し、小物収納スペースを拡充。USB電源ソケットはType-AとType-Cの両方を備え、シートはヘッドレスト一体型形状とし、作業車としての耐久性と身体の支えを両立させています。
安全装備も強化されました。
車線逸脱防止支援システムや標識認識機能、急ブレーキ時にハザードランプを自動点滅させるエマージェンシーストップシグナルなどが全車標準装備となっています。
さらにフロントソナーや踏み間違い衝突防止アシストも採用され、衝突被害軽減に寄与します。
農道や狭い路地、市街地走行など、使用環境が多岐にわたる軽トラックにとって、こうした装備の標準化は安心材料のひとつといえます。
パワートレインは従来型を踏襲し、658ccの自然吸気エンジンを搭載します。
最高出力37kW（50PS）、最大トルク59Nmと、軽トラックとして必要十分な性能を確保しており、荷物を積載した状態でも安定した走行が可能です。
トランスミッションは5速MTと4速ATを用意し、駆動方式は2WD（FR）と4WDを設定。
なかでも「DX農繁」グレード（MTのみ設定）は、「デフロック」と4WDの「ハイ（H）／ロー（L）2スピードトランスファー」を搭載し、本格的な悪路走破性を備えた四輪駆動仕様となっています。
カタログ燃費は5速MT車が18.7km／L、4速AT車が15.7km／L（ともにWLTCモード）となっています。
※ ※ ※
車両価格（消費税込み）は2WD・DX（5速MT車）が134万4200円からで、特装車を除きもっとも高い4WD・GX（4速AT車）でも167万6700円です。
装備を底上げしながらもエントリー価格を抑えた点は、導入コストを重視する事業者にとって大きなポイントです。
派手さよりも実用性を優先した今回の改良は、働く現場のニーズを踏まえた堅実な進化といえるでしょう。