＜義妹、図々しくない？＞なぜ命日にプレゼントを？義妹の誕生日を祝う状況にモヤモヤ【第1話まんが】
私（スミレ）は、夫のコウスケと小学生の息子と娘の4人家族です。実家の父が亡くなったのは5年前のこと。突然のことに落ち込む母を、姉のユリと弟のダイチときょうだい3人で支えてきました。そして命日になるたび父を偲び、実家に集まって食事会をしてきたのです。わが家からはコウスケや子どもたちも参加、ダイチが結婚してからはお嫁さんのナナちゃんもそこに加わるようになりました。しかし父の命日はちょうどナナちゃんの誕生日で……？
父を亡くして2年後の命日には、ダイチと結婚したばかりのナナちゃんも来ることになりました。そして母の発案で「ナナちゃんの誕生日パーティーも一緒にやる」ということになったのです。私と姉はナナちゃんへのお祝いを用意しました。
その翌年も、その次の年も、私はナナちゃんへの誕生日プレゼントを用意してきました。結局3年連続で、私はナナちゃんの誕生日を祝っているのです。父を偲ぶための命日にどうしてお祝いしなければいけないのか……そんな思いがよぎります。
父が亡くなって、母はしばらく落ち込んでいました。
けれど私たちきょうだいが実家に顔を見せることで、だんだん元気を取り戻していったのです。
だから父の命日に家族で食事をすることについては、とくに異論はありません。
ただナナちゃんにプレゼントを毎年毎年用意しなければいけないことに、私は疑問を抱いてしまうのです。
ナナちゃんも笑顔で受け取るだけで、なんのお返しもないし……。
今年も父の命日が近づいてきて、ナナちゃんへのプレゼントのことを考えると憂鬱になるのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
