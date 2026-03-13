＜速報＞松山英樹は「70」でホールアウト、暫定17位 久常涼は「71」
＜ザ・プレーヤーズ選手権 初日◇12日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントは第1ラウンドが進行している。
【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある
日本勢は3人が出場している。大会初制覇を狙う松山英樹は、3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。2アンダー・暫定17位タイでホールアウトしている。久常涼は4バーディ・3ボギーの「71」で回り、1アンダー・28位タイ。初出場の金谷拓実は1オーバーで後半をプレー中だ。2023年、24年の大会で2勝を挙げている世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「72」でホールアウト。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は「74」とし、2オーバー・70位タイにいる。マーベリック・マクニーリー、リー・ホッジス、サヒス・ティーガラ（いずれも米国）、セップ・ストレイカ（オーストリア）が「67」をマーク。プレー中のオースティン・スマザーマン（米国）も含め5人が5アンダー・首位に並んでいる。4アンダー・2位にジャスティン・トーマス、ラッセル・ヘンリー（ともに米国）が続いている。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ザ・プレーヤーズ選手権 リーダーボード
PGAツアーが大改革へ 二部制導入など新構想をCEOロラップ氏が発表
ジンクスは破られた？ 米ツアー最高額大会の“第5のメジャー”がいよいよ開幕！ 知って得する豆知識をおさらい
稼ぎがスゴイ！ 米男子賞金ランキング
国内女子ツアーは台湾で開催中！ 大会リーダーボード
【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある
日本勢は3人が出場している。大会初制覇を狙う松山英樹は、3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。2アンダー・暫定17位タイでホールアウトしている。久常涼は4バーディ・3ボギーの「71」で回り、1アンダー・28位タイ。初出場の金谷拓実は1オーバーで後半をプレー中だ。2023年、24年の大会で2勝を挙げている世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「72」でホールアウト。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は「74」とし、2オーバー・70位タイにいる。マーベリック・マクニーリー、リー・ホッジス、サヒス・ティーガラ（いずれも米国）、セップ・ストレイカ（オーストリア）が「67」をマーク。プレー中のオースティン・スマザーマン（米国）も含め5人が5アンダー・首位に並んでいる。4アンダー・2位にジャスティン・トーマス、ラッセル・ヘンリー（ともに米国）が続いている。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ザ・プレーヤーズ選手権 リーダーボード
PGAツアーが大改革へ 二部制導入など新構想をCEOロラップ氏が発表
ジンクスは破られた？ 米ツアー最高額大会の“第5のメジャー”がいよいよ開幕！ 知って得する豆知識をおさらい
稼ぎがスゴイ！ 米男子賞金ランキング
国内女子ツアーは台湾で開催中！ 大会リーダーボード