『ばけばけ』第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」 を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」 の各回あらすじを振り返る。
■第111回のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が、「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日、家族に勘太のかわいいところを聞くほど。そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。イギリス人と日本人、同じ籍に入れるにはどちらかが国籍を変えるしかない。トキがイギリス人？ヘブンが日本人に？2人はどちらの国籍を選ぶのか。
■第112回のあらすじ
トキ（高石あかり）と勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決める。2人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要。トキとヘブンは、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）を連れ久しぶりに松江を訪れる。それは、錦織（吉沢亮）との再会を意味していた。松江を訪れた一行は、まずは宿をとりに懐かしの花田旅館を訪れる。
■第113回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、知事（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。知事を説得するために、錦織（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、錦織と再会するが、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意もわからず困惑するトキとヘブン。そんな中、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）からタエ（北川景子）に会ってきたと知らされる。
■第114回のあらすじ
知事（佐野史郎）に、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらいに訪れたトキ（高石あかり）とヘブン。しかし、取り付く島もなく一蹴されてしまう。錦織（吉沢亮）に協力を頼もうと中学校を訪れたトキは、そこでサワ（円井わん）と再会する。やはり、錦織に断られてしまうトキ。失意の中、トキとヘブンの元に勘右衛門（小日向文世）が訪ねてくる。日本人になるヘブンに、勘右衛門は名前を考えてきたと告げる。
■第115回のあらすじ
久しぶりに松江の朝を迎えたヘブン（トミー・バストウ）。しかし、かつて感じたはずの感情が、音を聞いても、風景を見ても、なにも感じられない。自分の変化に動揺するヘブンに声をかけたのは、錦織（吉沢亮）だった。声をかけられたヘブンは、自分は八雲だ、日本人だと告げる。そんなヘブンに、錦織は日本人になる意味、錦織が反対する理由、ヘブンの現実を淡々と突き付ける。そんな二人の様子をトキ（高石あかり）は目撃する。
