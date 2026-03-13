NAZE、吾妻を呼び戻すため行動 彼らが起こした感動の奇跡とは【DREAM STAGE 最終話】
【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の最終話が、13日より放送される。
【写真】ドラマ「ドリステ」中村倫也が謝罪
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指すK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信などの活動を行う。
中村、NAZEのほか、池田エライザ、ハ・ヨンス、岩瀬洋志、HOJIN（KAJA）、志賀李玖（ICEx）、松瀬太虹、ISAAC（KAJA）、森香澄、村瀬紗英、キム・ジェギョン、イ・イギョンらが出演する。
「俺がいたら、NAZEも叩かれる。だから俺は消える」そう宣言し、姿を消した吾妻（中村倫也）。彼の思いが通じたのか、NAZEはセカンドシングルで念願のチャート1位を獲得、一躍時の人となった。しつこく吾妻との関係を嗅ぎまわるマスコミに、ナム社長（ハ・ヨンス）と水星（池田エライザ）は「吾妻氏はもうNAZEと関係ない」とメンバーを守ろうとするが、彼らはすでに吾妻の真の思いを理解していた。“このままじゃ終われない。もう一度、吾妻さんと一緒に夢にチャレンジしたい”。再び、気持ちを1つに団結したメンバーとナム、水星。しかし、NAZEを守るために全てを犠牲にして身を引いた吾妻の決意は固いだろう。
どうやって呼び戻すかと頭を悩ませる。すると、ドヒョクがふと思い出す。「たしかあの時…“国立を一杯にしたら、何でも言うこと聞いてやる”って言ってなかったですか？」一方、NAZEの躍進に焦るチェ代表（イ・イギョン）は、TORINNERやパク・ジス（キム・ジェギョン）を怒鳴りつけ、秘書たちをも叱責する。
「NAZEの次の動きと吾妻の居場所を探れ！」その頃、吾妻は雪深い田舎町にいた。いきなり、そびえたつ雪の壁に叩きつけられる吾妻。彼を突き飛ばした老人・伊三郎（平泉成）が、怒りに震える声で言う。「この人殺しが…！」バカでかい夢を目指して共に戦ってきた仲間たちの夢は、散り散りに空中分解したかに思えたが。ラスト9分37秒、彼らが起こした感動の奇跡とは。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中村倫也主演「DREAM STAGE」
◆「DREAM STAGE」最終話あらすじ
