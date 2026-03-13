日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3451（-16.0 -0.46%）
ホンダ 1386（-62.5 -4.31%）
三菱ＵＦＪ 2623（-31 -1.17%）
みずほＦＧ 6151（-36 -0.58%）
三井住友ＦＧ 5131（-23 -0.45%）
東京海上 5866（-12 -0.20%）
ＮＴＴ 155（-0.7 -0.45%）
ＫＤＤＩ 2612（-14.5 -0.55%）
ソフトバンク 213（-0.8 -0.37%）
伊藤忠 2038（-16 -0.78%）
三菱商 5083（-37 -0.72%）
三井物 5768（-24 -0.41%）
武田 5663（-2 -0.04%）
第一三共 2905（+5 +0.17%）
信越化 6326（-75 -1.17%）
日立 4897（-29 -0.59%）
ソニーＧ 3420（-39 -1.13%）
三菱電 5474（-49 -0.89%）
ダイキン 19249（-171 -0.88%）
三菱重 4747（-34 -0.71%）
村田製 3675（-45 -1.21%）
東エレク 38069（-1681 -4.23%）
ＨＯＹＡ 27403（-302 -1.09%）
ＪＴ 5638（-22 -0.39%）
セブン＆アイ 2017（-11.5 -0.57%）
ファストリ 64457（-713 -1.09%）
リクルート 6406（-110 -1.69%）
任天堂 10077（-73 -0.72%）
ソフトバンクＧ 3569（-179 -4.78%）
キーエンス（普通株） 61828（+158 +0.26%）
