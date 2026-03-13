日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3451（-16.0　-0.46%）
ホンダ　1386（-62.5　-4.31%）
三菱ＵＦＪ　2623（-31　-1.17%）
みずほＦＧ　6151（-36　-0.58%）
三井住友ＦＧ　5131（-23　-0.45%）
東京海上　5866（-12　-0.20%）
ＮＴＴ　155（-0.7　-0.45%）
ＫＤＤＩ　2612（-14.5　-0.55%）
ソフトバンク　213（-0.8　-0.37%）
伊藤忠　2038（-16　-0.78%）
三菱商　5083（-37　-0.72%）
三井物　5768（-24　-0.41%）
武田　5663（-2　-0.04%）
第一三共　2905（+5　+0.17%）
信越化　6326（-75　-1.17%）
日立　4897（-29　-0.59%）
ソニーＧ　3420（-39　-1.13%）
三菱電　5474（-49　-0.89%）
ダイキン　19249（-171　-0.88%）
三菱重　4747（-34　-0.71%）
村田製　3675（-45　-1.21%）
東エレク　38069（-1681　-4.23%）
ＨＯＹＡ　27403（-302　-1.09%）
ＪＴ　5638（-22　-0.39%）
セブン＆アイ　2017（-11.5　-0.57%）
ファストリ　64457（-713　-1.09%）
リクルート　6406（-110　-1.69%）
任天堂　10077（-73　-0.72%）
ソフトバンクＧ　3569（-179　-4.78%）
キーエンス（普通株）　61828（+158　+0.26%）