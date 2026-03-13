【本日の見通し】ドル高基調が継続か



前日の海外市場では、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を広げた。中東情勢が依然として混迷している中、原油高やドル高の動きが続いている。



ドル円は１月にレートチェックが行われた１５９．４５円付近に到達しており、日本の当局による介入への警戒感も高まりつつある。ただ、このところのドル円の上昇は中東情勢の緊迫化による有事のドル買いであり、介入へのハードルは高いとみられる。ドルの全面高の局面で、ドル円だけドル売り円買いの介入をしても効果は限られそうだ。



こうした中、中東情勢をにらみながらドル円は堅調な流れが続くとみられる。底堅い動きを見せながら１６０円乗せが視野に入ってくる。



ユーロドルは海外市場で１．１５台前半まで下落している。ドルの堅調な地合いが続く中、今日は１．１５台を中心に上値の重い動きとなりそうだ。



ポンドドルは海外市場で１．３３３０台まで下落している。ユーロドルと同様にドル高を受けて上値の重い展開。今日は１．３３台を中心として上値の重い展開が見込まれる。



ユーロ円はドル主導の値動きとなる中、１８３円台前半から半ばで推移している。ドル主導の値動きでクロス円は全般に不安定な値動きか。１８３円台を軸とした動きとなりそう。



ポンド円は２１２．４０台まで下落した後はもみ合いが続いている。ユーロ円と同様に不安定な値動きが見込まれ、２１２円台前半から後半での振幅となりそうだ。



