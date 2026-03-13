東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.35　高値159.43　安値158.57

160.52　ハイブレイク
159.98　抵抗2
159.66　抵抗1
159.12　ピボット
158.80　支持1
158.26　支持2
157.94　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1512　高値1.1575　安値1.1510

1.1620　ハイブレイク
1.1597　抵抗2
1.1555　抵抗1
1.1532　ピボット
1.1490　支持1
1.1467　支持2
1.1425　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3343　高値1.3414　安値1.3338

1.3468　ハイブレイク
1.3441　抵抗2
1.3392　抵抗1
1.3365　ピボット
1.3316　支持1
1.3289　支持2
1.3240　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7860　高値0.7864　安値0.7795

0.7953　ハイブレイク
0.7909　抵抗2
0.7884　抵抗1
0.7840　ピボット
0.7815　支持1
0.7771　支持2
0.7746　ローブレイク