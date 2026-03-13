東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.35 高値159.43 安値158.57
160.52 ハイブレイク
159.98 抵抗2
159.66 抵抗1
159.12 ピボット
158.80 支持1
158.26 支持2
157.94 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1512 高値1.1575 安値1.1510
1.1620 ハイブレイク
1.1597 抵抗2
1.1555 抵抗1
1.1532 ピボット
1.1490 支持1
1.1467 支持2
1.1425 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3343 高値1.3414 安値1.3338
1.3468 ハイブレイク
1.3441 抵抗2
1.3392 抵抗1
1.3365 ピボット
1.3316 支持1
1.3289 支持2
1.3240 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7860 高値0.7864 安値0.7795
0.7953 ハイブレイク
0.7909 抵抗2
0.7884 抵抗1
0.7840 ピボット
0.7815 支持1
0.7771 支持2
0.7746 ローブレイク
